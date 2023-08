Imágenes e historias calurosas de verano

Tengo por costumbre indagar, si es posible, los motivos de las acciones de los ciudadanos, para ser conciso y fidedigno con mis escritos de los sábados que publico en Es Diari-MENORCA, gracias a los responsables de nuestro querido diario. La página 3, suele ser en general la más leída y según mi criterio, gracias al «sorprende y no sorprende»... la leyenda informativa, según varios políticos, era que si ningún político en activo no había sido caricaturizado por el irrepetible Zaca, era insignificante políticamente hablando.

El pasado miércoles, el «sorprende y no sorprende» publicaba una foto de un servidor, de una bicicleta que había salido del mar, concretamente del puerto de Mahón. A raíz de dicha publicación mi amigo Sema Cardona-Natta. me comentó que la acción cívica de sacarla del agua fue gracias a Francesc Pernas, un colaborador de la Isla del Rey, que el pasado sábado la «pescó» desde su embarcación amarrada en el muelle cerca de Sa Costa del Reinés; avisando la Autoridad Portuaria, se personaron para ayudarle a sacarla y allí se quedó, precintada y este mismo miércoles ya no estaba, había desaparecido suponemos para llevarla a una deixalleria. Tarjeta roja para el gamberro que la echó al mar. ¡Mal!... ¡Bravo, señor F.P. y Autoridad Portuaria!.

Mi amiga M.O. me he remitido varias fotografías de la Iglesia de Sant Josep, ya que se están haciendo obras de restauración y mejoras necesarias en esta querida Parroquia... fotos privilegiadas, de la cubierta de esta Parroquia, donde siguen trabajando en el interior, o sea, en el anexo. ¡Bien!

La Iglesia de la Concepción, que «durante la primera dominación británica existió una colonia griega en Mahón, que en 1749 construyó esta iglesia dedicada inicialmente a San Nicolás de Mira. Desde entonces se la llamó popularmente "la iglesia de los griegos" por el uso de la numerosa colonia griega que residía en la ciudad y mantenía el rito de la iglesia ortodoxa. Su presencia vino determinada por el aumento del comercio en el puerto de Mahón gracias al impulso dado por los británicos.



Lo más destacable del edificio es su espacio interior, único en Menorca. La proporción entre la altura del techo y el espacio en planta, junto con el efecto de la luz natural sobre las zonas de sombra que los pilares centrales crean, configuran uno de los interiores de una calidad espacial más interesantes de la isla. Es de planta de cruz griega y de estilo bizantino.

Una vez despojada de su primer uso, con la expulsión de los griegos y judíos y la confiscación de sus bienes, incluida la iglesia de San Nicolás de Mira, durante unos años sirvió como gimnasio, teatro, cochera y otros usos cívicos. Fue reinaugurada en 1868, cuando el obispo Mateo Jaume decidió abrirla al culto católico y fue dedicada a la Concepción. En la fachada actual, posiblemente iniciada en el año 1868, se adosaron dos torres, de las que sólo se terminó la de la derecha, para que la iglesia quedara alineada con la calle.» (sic). Después de varios meses de trabajos, la fachada ha sido restaurada, quedando preciosa. ¡Bien!

Estos días, la Parroquia de Santa Maria de Mahón, la están pintando gracias a los fondos parroquiales, acción que es de agradecer ya que está en pleno centro de nuestra ciudad. ¡Bien!

Seguimos con imágenes reconfortantes de acciones ciudadanas, concretamente de sus responsables, de terrazas de bares, hornos, restaurantes, que al cerrar el local limpian y friegan sus aceras... La calle del Rosario, de Mahón, es habitual ver este tipo me acciones, no esperar que lo hagan los servicios de limpieza de FCC, tendría que ser habitual hacerlo en todos los sitios, acción que ayuda a mantener la ciudad limpia. ¡Bien, por estos comercios!...Las máquinas limpiadoras con agua, tendrían que pasar por todas las calles de nuestra ciudad, lo reclaman los comercios de la calle Rosario, entre otros. ¡Mal! Apreciado lector, no se si te has dado cuenta de como está nuestra ciudad, en cuanto a limpieza.

Vatuadell cent llamps, ahora toca el sacar tarjeta amarilla, en la ciudad del Poniente menorquín: mi amigo J.L. de Ciutadella, se queja de que en frente de su hogar, la rotonda de Sa Vinyeta, desde antes de las fiestas patronales de Sant Joan, está a oscuras, que lo ha comentado varias veces con empleados (electricistas) del Consell y del Ajuntament y res de res, esperando que si lo denuncio en mi sección mochilera, faixi seny i arreglin s´averia. ¡Mal!

Pd. Me han comentado varios lectores del Menorca-info, que si la persona que firma los comentarios con el seudónimo «vatuadell cent llamps» soy yo. Pues no, si alguna vez he efectuado algún comentario lo he firmado con nombre y apellidos... no m´agrada tira sa pedra i amagar sa mà.

