Els almanacs i pronòstics anuncien aiguats a partir del setembre i octubre i un hivern tan rarenc com el darrer. Les cabanyelles preveuen enguany una tardor plujosa. L’aigua de la Mediterrània és molt calenta i no seria estranya la formació d’alguna gota freda d’aquelles que destrossen el nostre territori. La segona setmana d’agost ens durà també moltes festes, començant per Sant Domènec, patró de modistes i cosidores. El quart minvant de la lluna arribarà dimarts que ve, dia 8, a les 12 hores i 28 minuts a Taure.

Per Sant Llorenç, figues a querns. La setmana ens durà un santoral molt meteorològic gràcies a Sant Llorenç i Santa Clara. Es creu que si plou per Sant Llorenç, que caurà el dijous vinent, dia 10, sol ser indici de canvi de temps. La pluja que sol caure cada any per Sant Llorenç, és la dels estels fugissers. Antigament, era costum anar aquest dia a collir moraduix i orenga, abans de la sortida del sol, així com rentar-se a l’alba la cara amb aigua corrent. Patró dels ollers, forners, vidriers i cuiners, protegeix de cremat. Som en els dies que fan l’esplet les figues.

Santa Clara banyada, nuvia esgarrada. La patrona de la televisió i els polítics és Santa Clara d’Assís, divendres dia 11, que també és patrona de faroners, pescadors i navegants. La tenen, sense ser-ho, de patrona del bon temps i com a protectora de la pau en el matrimoni. S’ha associat el seu nom al «temps clar» amb una antiga tradició de dur ous a les clarisses demanant bon temps el dia del casament. Unes noces passades per aigua suposen que la nuvia plorarà molt al llarg del matrimoni. D’aquí l’auguri que els dies plujosos donen mala sort per a casar-se.

Per l'agost, a sol post, aviat és fosc. S’apropa el temps més adequat per fer els pans de figa i posar palla al voltant dels arbres plantats, per a conservar la frescor. Regau amb freqüència les plantes. En aquesta època se sembra julivert i convé regar bé abans de sembrar. També podrem cuinar el tumbet, tot amb verdures de temporada. Donarem un suplement alimentari al bestiar. Diumenge que ve serà el Dia internacional dels esquerrans de mà i peu.