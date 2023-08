És aquest un dels refranys més curiosos que es coneixen referit als «frares», és a dir, a la constel·lació de les Plèiades o les set germanes, que dimecres, dia 16, podrem veure conjuntament amb la pluja d'estels que coincideix amb la lluna nova de Sant Roc. El girant serà a les 11 hores i 38 minuts a Lleó amb pronòstic de sol i calor. Sense grans obstacles, després de la Mare de Déu d’agost, l’any comença a declinar. Sembla que ens trobam al centre de l’estiu, però en realitat baixam a les totes per l’altre vessant.

DE LA MARE DE DÉU DEL CARME A L'ASSUMPCIÓ, LA POLLA MILLOR. Coneguda també com l'Assumpció o la Mare de Déu morta, pel costum de col·locar a les esglésies una imatge de la verge ajaguda en un llit molt guarnit, sempre associada amb Sant Roc, amb l’agost de les «quatre esses»: sol, sequera, suor i set sempre presents, el temps torna cent per cent festiu. La terra s’encalenteix per la radiació solar i encara poden venir incendis ferotges. Diuen que «per la Mare de Déu al llit, tan llarg és el dia com la nit». El raïm ha madurat a les totes. Venen dies adequats per femar la terra.

A LA NOVENA DE SANT ROC, EL QUE NO VENGUI, NO TENDRÀ LLOC. És el patró dels picapedrers, empedradors, marbristes i cirurgians. Eficaç contra les plagues, les infeccions i les pestes, Sant Roc va ser un rodamon, tant com el seu ca, no debades sempre van junts. El dia s’escurça molt. No hi ha dubte que les nits d’agost són les més fosques de l’any. Tot i això, l’estiu continua ben viu. Els ametlers mostren la seva collita a punt.

SI PLOU PER LA LLUNA NOVA D'AGOST, PLOURÀ NOU LLUNES SEGUIDES. Dijous, dia 17, serà el Dia mundial del vianant i dissabte, dia 19, tendrem la conjunció entre la Lluna i Mart. Aquesta conjunció serà molt fàcil de veure. Convendrà sembrar les patates tardanes i podreu fer planter de ceba, sembrar raves i trasplantar cols. Regau els tarongers i llimoneres i feis penjolls de raïm i panses casolanes. És hora de comprovar si els peus dels fruiters bords tenen saba per fer els empelts d’escutet o plaqueta. Diuen que «qui dorm a l'agost, dorm al seu preu».