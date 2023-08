Bicicletas anárquicas

«Las bicicletas son para el verano» es una obra teatral escrita en 1977 por el añorado Fernando Fernán Gómez. Fue un novelista, poeta, dramaturgo, actor, guionista y director de cine, de teatro y de televisión español. Fue miembro de la Real Academia Española, en la que tomó posesión de la silla B el 30 de enero de 2000. El año 1984, se estrena la película, cuyo director fue Jaime Chavarri, cuyo argumento se puede resumir en pocas líneas: «Tras el estallido de la Guerra Civil española, un matrimonio y sus dos hijos intentan llevar una vida normal en Madrid. El niño de la casa quiere que su padre le regale una bicicleta, pero la situación hará que la compra se aplace indefinidamente». Me hubiera gustado ver la obra teatral, que por cierto fue un éxito, pero disfruté mucho con la película, no me acuerdo si fue en el Teatro Principal y el Cine Victoria, al niño esperando con tristeza y resignación la compra de la bicicleta, que no llegó nunca.

Apreciado lector, comenté en un artículo mochllero que en mi niñez me encantaban las bicicletas, que por cierto no estaban al abasto de todos los bolsillos, es torts pasavam amunt, especialmente a la clase obrera...Mi primera bici fue una de tres ruedas, con el tiempo una de dos pero con apoyos en la rueda trasera, que se mantenían hasta que demostraras, que podías deambular sin ellas...Con mis padres solíamos pasear por las calles de nuestra ciudad, concretamente por la plaza Bastión, donde había la tienda de Ciclos Reynés, con todo tipo de bicicletas...Me entusiasmaba una que de tamaño estaba entre las infantiles y para adultos, cuya marca era Minaco, fabricada en Mallorca, carta pertinente a los Reyes Magos de Oriente, pocas reivindicaciones, pero al final apunte la Minaco...Víspera de Reyes, había dejado el zapato cerca de la ventana y vatuadell cent llamps, después de ver la cabalgata, regresamos a mi hogar, en la calle de La Luna y allí estaba la Minaco, preciosa y reluciente. ¡Bien! Vamos a la actualidad y me encanta que las personas se desplacen en bicicleta por nuestras ciudades y pueblos, teniendo en cuenta que es un ejercicio saludable, no contaminante y fácil de aparcar en tu hogar…garajes, trasteros y curiosamente en alguna terraza...¡Bien! Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, también se han preocupado de instalar aparca bicis, Plaza de la Conquista, zona del Club Marítimo de Mahón. ¡Bien! Todo hasta aquí lo positivo, pero lo que no es de recibo ver circular sin bajarse de la velo, por las calles peatonales de nuestra ciudad...Reciente vimos un grupo numeroso de extranjeros, circulando sobre sus bicicletas, procedentes de la calle Isabel II, pasar por delante del cuartelillo de la Policía Local, cruzar la plaza de la Constitución y subida por la calle Hannover, o sea, sa Costa de sa Plaça, dirección carrer de Ses Moreras. Muchas veces vemos deambular por S´Arravaleta, carrer Nou, costa de Sa Plaça, carrer de Ses Moreras, bicicletas y sus propietarios, entre los peatones, que cuando los ven pasar les increpan, pero ellos mes xulos que un vuit, ni puñetero caso. ¡Mal!. Esta misma semana lo viví en propia persona, una pareja de ciclistas provenían de la plaza Real, montados no a pié y cuando divisaron dos Policías Municipales, en carrer Nou, se bajaron con rapidez y pasaron delante de ellos, como buenos ciudadanos...Recomendamos, mas vigilancia de la Policía Municipal, denuncias al canto de los infractores, publicarlo en los medios de comunicación...aço feria seny, los peatones lo agradeceríamos. Varios ciclistas, aparcan su velo, donde les da la gana...vemos muchas veces, amarradas a las farolas, alguno a pesar de tener el aparcabis en la plaza de la Conquista, la deja en el poste indicativo de discapacitados, es de suponer que si transita con bicicleta, de discapacitado, nada de nada...La que es perenne como un talayot, es la que aparcan desde hace varios meses, en la verja del viejo y abandonado edificio de Correos, en calle de La Iglesia, de Mahón; me pregunto, ¿no debe estar abandonada como pasa muchas veces con viejos trastos, para ser retirada por los servicios municipales de recogida? Este trozo de calle Bon Aire, es un verdadero galimatías, entre camiones de reparto, coches, motos...curioso que a mi amigo L.C.lo aparcó poco tiempo, en frente del edifico de Correos y denuncia al canto, el peluquero mas la multa pronto pago, le costó mas de cien euros. Pd. En fechas próximas, si D.v., a petición de varios ciudadanos, comentaremos el tema de coches mal aparcados.. enviadme fotos vuestras, please. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com