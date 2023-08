Avui és Sant Bernat, el dia que tradicionalment acaben les calors d’estiu. I que enguany no acabaran per ara. Ni es refredarà l’ambient. De Sant Bernat de Claravall se sap que dormia poc i s’alimentava menys. Tenia tant perdut el sentit del gust que un dia va arribar a beure oli pensant que era aigua. Dijous, per Sant Bartomeu, tendrem la lluna en el quart creixent a les 11 hores i 57 minuts. S’espera calor. Els calendaris preveuen algunes tempestes a finals de mes. El crepuscle vespertí avança i la nit aviat es tira damunt.

SI PLOU PER SANT BARTOMEU, BONA TARDOR TENDREU. Dimecres el calendari arriba a Santa Rosa, de la qual asseguren que tenia una bellesa que aixecava passions, encara que ella no ho podia sofrir. El refrany recorda que «per Santa Rosa, l’estiu sap cosa». Dijous és Sant Bartomeu. Aquest sant ha tengut molt a veure amb la pell –ja que li llevaren de viu en viu- i per això és el patró dels carnissers, assaonadors, guanters, sastres i sabaters i també de Ferreries. PER SANT LLUÍS, CALOR FINS A LES SIS. Divendres serà Sant Lluís, rei de França, patró dels perruquers i pastissers. Si plou durant la seva lluna, s’auguren bons indicis per a la futura anyada. Al jardí, els tests necessiten reg diari. Les millors hortalisses creixen si l’hort està ben regat. Els seus secrets són tres: «cava fondo, posa fems i no miris el temps». La marcada insolació ha madurat els raïms i proporciona als vins un adequat grau d’alcohol. Diumenge que ve serà Santa Mònica, la mare de Sant Agustí, advocada contra l’alcoholisme i altres addiccions i patrona de les dones casades. A L’AGOST, UN BON REFRESC SÓN LA SÍNDRIA, EL MELÓ I LA FRUITA DEL MELICOTÓ. Igual que el maig és el mes de les flors, l’agost és una mesada de molta fruita. Les fruites d’agost, raïms, figues, peres, pomes, melicotó... contribueixen a fer més suportables, a l’hora de menjar, els calorosos dies d’estiu. Les geleres milloren la seva maduresa i sabor. En aquesta època les vetlades i matinades comencen a guanyar frescor. A partir d’ara se sortejarà una gota freda cada setmana a la Mediterrània Occidental.