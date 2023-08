«Quan la Lluna surt blava i el Sol es pon en groc, o plou molt, o plou poc, o tot queda com estava», diu el refrany. Dijous, dia 31, per Sant Ramon Nonat, tendrem lluna blava, la segona lluna plena del mes d’agost. La «lluna blava» és molt coneguda, la «blue moon» en llengua anglesa. És el símbol de la tristesa i la soledat. La primera referència a una lluna blava ve d'un proverbi registrat el 1528. Quan veim l'astre nocturn a l'agost potser sí que podem parlar, poèticament, d'una lluna blava. Si la lluna era de color blau, venien a dir que una cosa només passava molt de tant en tant. El Ple serà a les 03 hores i 35 minuts a Peixos.

SANT AGUSTÍ LLEVA EL BERENAR I EL DORMIR. Sant Agustí, a dilluns dia 28, es va dedicar durant 34 anys a pronunciar centenars de sermons i discursos. Ajuda els seus devots a gaudir d’unes bones vacances i a combatre els paràsits de les vinyes. Per cert, avui és la festa de Santa Mònica, la seva mare, advocada contra l’alcoholisme i altres addiccions, a més de ser la patrona de les viudes i les dones maltractades. Al calendari arriben les festes de Sant Agustí. Antigament eren esperades durant tot l’any. El mestre del xerrar molt i no dir res és el patró dels impressors i pedacers.

A FINAL D’AGOST, OLIVES I MOST. Dimarts es celebra la Degollació de Sant Joan Baptista. Té fama de madurar els raïms i d’esser un bon herbicida: si teniu calcigues, i durant aquesta jornada decidiu tallar-les, no en tornaran sortir pus. El mes acaba, dijous, amb Sant Ramon Nonat, sempre invocat «perquè surti tan dolç com ha entrat». Es planta la mongeta tendra, que és la més tardana de totes. També es planten les pastanagues. L’escurçament de la llum solar serà de 2 hores i 11 minuts.

PER SANT GIL, AL VESPRE FIL. Divendres comença el setembre i el nou any agrícola amb Sant Gil, patró de les filadores i dels tractants de cavalls. Té fama de ser considerat el darrer dia de la canícula i fins i tot el primer dia de l’hivern. A partir d’ara els termòmetres sempre aniran per avall. Ara és quan realment els pagesos comencen l’anyada. La previsió dels almanacs i parenòstics és de mudances i trons.