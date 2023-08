Coches anárquicos

Después de los comentarios que he recibido de muchos ciudadanos sobre el artículo de la pasada semana «Bicicletas anárquicas», como dice el popular refrán “es de bien nacido ser agradecido”, primero agradeceros que seáis fieles lectores del «DiariMENORCA» y por supuesto, concretamente de mi sección mochilera, hoy toca comentar sobre estos conductores, que aparcan donde les pasa por el forro de las ...Por cierto, también soy fiel lector de la «Columna cafetera» de mi amigo Antoni Tuduri, que la mayoría son personajes que los recuerdo con cierta nostalgia.

He recibido varias fotos y comentarios, de J.F. sobre el aparcamiento municipal el de sa Sinia des Cuc, por el cual suele transitar diariamente, su queja es que hay muchos conductores aparcan en el borde de la entrada-salida, en vez de aparcarlo en la zona de pago...vatuadell cent llamps, son unos listillos aparcan mal para no pagar en la zona reservada para ello...Que no se dan cuenta que pueden provocar un accidente a los coches que entran y salen (ver foto de J.F. de la zona).¡Mal!

Otro de los aparcamientos municipales, es el del Freginal, en puro centro de nuestra ciudad, pero siempre hay algún listillo de turno, en este caso solamente es evitarse el pago correspondiente, no entorpecer a los otros conductores, lo deja en misma bajada a la derecha que solo cabe uno ...a la izquierda antes de entrar en la zona de aparcamiento también hay un par free to pay...es qui no corra vola. ¡Listos!

En la ciudad del Levante isleño, o sea Mahón, a los responsables de Dalt la Sala, los tenemos que felicitar por preocuparse de los conductores, para tener suficientes aparcamientos y no demos varias vueltas para dejar el vehículo...Por cierto el 28 del pasado mes de Julio, el Diari-MENORCA, informaba: «Este sábado se abre al tránsito de vehículos el nuevo aparcamiento de la avenida Fort de l’Eau una vez finalizadas las obras de asfaltado, señalización y acondicionamiento de este espacio. La ciudad gana en total 54 nuevas plazas de estacionamiento, situadas en Fort de l’Eau, entre la Avenida Port de Maó y el Paseo Marítimo. Es un parking previsto en el Plan General, que se ha construido sobre una parcela municipal de 1.567 metros cuadrados y que será gratuito para los usuarios. Al ser terreno propiedad del Ayuntamiento el parking no es provisional sino definitivo. Cuenta con una instalación de alumbrado LED de bajo consumo y plazas para personas con movilidad reducida.» (sic) ¡Bien!

En el puerto de Mahón, entre sa Costa de Ses Piques y la zona de aparcamiento portuario, por supuesto de pago, está el Paseo de la Alameda, Paseo de S´Hort Nou, que en el interior está el bar-restaurante Es Paput Menorca, establecimiento en general bastante concurrido en cuanto a clientes. ¡Bien! Los servicios municipales de limpieza, procuran mantener la zona del paseo limpia y retiran los hierbajos para que los ciudadanos podamos pasear, descansar en los bancos de piedra y algunos con sus perros...Fue construido el año 1785 ya que era una zona muy transitada, por estar relacionada con el camino d´en Kane. su arquitecto fue Francisco Fernández Angulo, en su interior un pequeño edificio del estilo clásico. Muchos ciudadanos se me han quejado porque en dicho Paseo de S´Hort Nou, hay muchos coches que aparcan en su interior, por supuesto sin pago alguno, no como los que dejan su coche en la zona prevista ¡Mal!...Actualmente gracias a la cooperación entre la Policía Municipal y la Policía Portuaria, han instalado en la misma entrada una señal de prohibición en todo el paseo de S`Hort Nou. Felicitaciones a los mandos policiales. ¡Muy bien!

El pasado 4 del presente mes, recibo un correo de P. persona conocida y lector de mi sección mochilera, en el cual me informa de un problema; según su criterio, cada vez va in crescendo para los residentes del centro de Mahón: “Quisiera transmitirte el problema creciente para los residentes del centro de Mahón. La entrada a partir de la Plaza S’Esplanada solo está permitida a residentes. Además, disponemos de aparcamientos en verde con parquímetro solo para residentes. Sin embargo, estos están habitualmente ocupados por coches no residentes o de alquiler. Incluso en la zona azul de S’Esplanada, donde tampoco deberían ni entrar. Al preguntar a la policía local, me respondieron que era responsabilidad de la empresa de los parquímetros. No me consta que se les multe con el mismo rigor que a los residentes cuando sobrepasamos el tiempo permitido. Gracias”. (sic) Su queja fue entrada este mismo día en la Carpeta Ciudadana, sin respuesta hasta el momento. Apreciado P. te felicito por su forma de actuar, dirigirte a este organismo municipal y después de haber pasado un tiempo prudencial sin respuesta, a un servidor para publicarlo en es DiariMENORCA como hacen muchos lectores. ¡Bien!

Para finalizar, muchos conductores están indignados por el embudo que se crea muchos días, en la carretera de Es Castell a Mahón, con la subida desde el puerto a dicha carretera de todos lo coches que circulan desde la rotonda de la cuesta den Reines, en frente de la escultura de Leonardo Lucarini, la Sirena Mô ¡Mal!...Recomendamos a los regidores de Dalt la Sala, tranquilamente después de los jodidos calores, reconsideren la norma circulatoria actual...Los responsables policiales del Municipio y de la Autoridad Portuaria, deberían dar su opinión.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com