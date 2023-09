Hace 5 años ya hablamos de este mismo tema bajo el título de ¿Es bueno practicar el ejercicio físico solo el fin de semana? y en este comentamos un estudio de O'Donovan G et al publicado entonces (JAMA Intern Med. 2017) que se planteaba si practicar un ejercicio diario o varios días frente a realizarlo solo una o dos sesiones a la semana daría los mismos resultados en prevención de enfermedad cardiovascular, de muerte por cualquier causa, por causa cardiovascular o por el cáncer. Este se hizo mediante encuestas autoadministradas, pero ya han pasado 5 años; hoy traemos aquí los resultados de otro estudio; este de Shaan Khurshid et al publicado hace escasos días en JAMA 2023 que aunque estudia la misma cuestión lo hace de forma prospectiva utilizando en este caso acelerómetros triaxiales de muñeca (Axivity AX3) y durante una semana en cada participante pero en este caso sobre eventos cardiovaculares.

Y es que aún hoy tenemos la idea de que practicar ejercicio físico intenso una vez a la semana no tendría la misma repercusión en términos de salud que realizarlo diariamente. En la actualidad las recomendaciones de la Organizacion Mundial de la salud (OMS) o de la American Heart Association (AHA) apuntan en dedicar al menos 150 minutos de actividad física moderada o intensa a la semana sin puntualizar la distribución de la misma. Solo algunos organismos como el UK National Health Service señalan realizar ejercicio a diario o al menos 4-5 días a la semana.

Vimos como el estudio de O'Donovan G et al se realizó mediante encuestas autoadministradas (sin entrevistador) con población del Reino Unido e incluyó a 11 cohortes del Survey for England y del Scottish Health Survey que fueron relacionados con los registros de mortalidad. En éste se definió al «deportista de fin de semana» («weekend warrior») a aquellas personas que dedicaban 150 minutos o más de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos intenso, pero en una o dos sesiones a la semana. En este estudiaron a individuos de más de 40 años encuestados entre el 1994 y el 2012 y se clasificaron a estos como «insuficientemente activos» (menos de 150 minutos por semana) o individuos «regularmente activos» (dicho tiempo al menos más de tres sesiones semanales).

De los 63.591 encuestados (45,9% varones, con edad media de 58,6 ± 10 años) entre 1994-2012 el 22,4% de los individuos eran activos insuficientes, 3,7% activos solo de fin de semana y 11,1% activos regulares. Según este análisis los deportistas de fin de semana tenían un 30% de reducción del riesgo de muerte por cualquier causa, un 40% de reducción de muerte por causas cardiovasculares y un 18% por cáncer. Algo semejante al individuo que practicaban un ejercicio de manera regular, un 35% para cualquier causa de muerte, de un 41% si era cardiovascular y de un 21% por cáncer.

En este sentido, el estudio de Shaan Khurshid et al, que nos ha traído aquí, y de manera semejante, analizó a 89 573 individuos (edad media 62 ±7,8; 56% mujeres) pero utilizando acelerometros triaxiales de muñeca ( Axivity AX3) durante una semana de la base de datos de UK Biobank. En este se clasificaron a estos como «deportista de fin de semana» cuando el 50% de los 150 minutos de la actividad física se concentraba en 1-2 días por semana; con «actividad física uniforme o regular activo» ± mediante el Axivity AX3 en el resto de situaciones, e «inactivo» ± cuando era inferior a 150 minutos; y ambos patrones se relacionaron con la incidencia de eventos cardiovasculares entre junio del 2013 y diciembre del 2015.

En total 37.872 (42,2%) individuos fueron activos como «deportista de fin de semana»±, 21.473 (24,0%) como activos regulares y 30.228 (33,7%) inactivos.

En éste estudio se analizó la incidencia de eventos cardiovasculares (fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidente vásculocerebral) según el tiempo y distribución de tiempo de la actividad física.

La realidad es que al igual que el estudio de O'Donovan G et al la actividad física en 1-2 días (230 minutos semanales) generaría una reducción del riesgo de presentar arritmias, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidente vásculocerebral semejante a la que produce esta actividad física distribuida diariamente. Lo que confirmaría de alguna manera los resultados previos.

Aún así, si el ejercicio se distribuye más homogéneamente, reduciría el riesgo de presentar lesiones musculoesqueleticas debidas a la edad, en mi opinión.