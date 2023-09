Els primers dies del nou mes de setembre han estat plenament de tardor. Avui acaba la canícula, que sol ser el període anual de més calor. D’estiu, només en queden tres setmanes. Dijous, dia 7, entra el Minvant a les 12 hores i 21 minuts de la nit. Amb el setembre arriben, a partir de divendres, les sempre agradables festes de les nombroses mares de déus trobades. A tota Europa hi ha el mateix fenomen de les aparicions d’aquestes verges dins coves o arbres, per pastors o pagesos. A Maó, dia 8, es celebra la gran festa patronal de Gràcia.

PER LA MARE DE DÉU DE SETEMBRE ELS RAÏMS SÓN BONS PER A PRENDRE. La festa de la Nativitat de la Verge Maria és una celebració de tradició oriental i d’abundants advocacions a esglésies, santuaris, ermites i capelles de les Illes. Totes elles tenen en comú haver aparegut de manera consemblant i de resistir-se a ser traslladades de lloc. Diuen que si plou durant aquesta jornada, les llavors es dispersen i el camp queda fertilitzat. És coneguda com la Mare de Déu dels missatges, perquè des d’ara i fins a Sant Miquel és quan a les possessions es canvia d’amos i missatges.

D'ONSEVULLA VENGUI EL VENT, UN MISSATGE JA ÉS DOLENT. Les saons resulten molt beneficioses i agraden als agricultors, ja que es podran sembrar tota classe de forments, principalment el blat. És necessari que plogui bé perquè al setembre la vinya ha de fer el seu camí. La terra ja ha donat els seus fruits. En aquesta època és temps de recollir figues de moro i podrem empeltar garrovers i sembrar cebes, endívies i enciam. Amb la darrera recol·lecció de fruites, es comencen a podar els arbres.

EL PA ÉS INDISPENSABLE I EL VI DESITJABLE. Diuen que la bona fusta, per obrar, pel setembre l'has de tallar. Continua l’abonat del taronger i es poden collir melons tardans. La temporada festiva de l’estiu la tancarà Sant Nicolau, diumenge que ve, dia 10, que protegeix tots els contagis i és el patró dels infants en general. La lluna vella serà adequada per sembrar pèsols, ordi i faves. Les tomàtigues de penjar i per fer pa amb oli s’han de treure a rams i posar-les en un lloc sec.