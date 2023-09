Han fuit les oronelles i al camp arriben els primers grans estols d’estornells. Presentarà la setmana dies d'estabilitat estiuenca. La dita assegura que «el setembre bo és, si no plou en tot el mes». Les delicioses fruites de l’època, com els gínjols o els caquis, comencen a estar a punt. Diuen que qualsevol fruita madura és bona per menjar durant el setembre. Dimarts que ve, dia 12, se celebra la festivitat del nom de Maria. Divendres, dia 15, tendrem el girant de la lluna nova a les 03 hores i 39 minuts a Verge. Temperatura en descens.

EL NOM DE MARIA, AIGUA ENVIA. A la jornada de dimarts fan festa totes les Maries, que n’hi ha moltes. És bon moment per collir i arreplegar les nous dels noguers, que podreu treure a la taula per Nadal. Durant la setmana podreu collir el blat de les Índies i les figueres deixen caure el final de la collita. Diu el refrany que «pel setembre, figues al sequer i aigua que ve». Dijous, dia 14, serà l’Exaltació de la Santa Creu i tal com s'assegura «si per Santa Creu fa bon vent, hi haurà moltes olives l’any vinent». El vent d'aquesta jornada té fama d'endevinador.

SANT LAMBERT PLUJÓS, NOU DIES PERILLÓS. Tindrem dies d’humitat, sobretot durant la matinada i seran caloroses les hores del migdia, a l’espera d’ennigulades, que ens retornaran les pluges i l’aire una mica més fred. Es pot tornar a plantar api, ja que a l’estiu aquesta planta a causa de les fortes calors, s’espiga. Si les temperatures no són massa fredes, la podrem consumir tot l’hivern. Si el dia de les llagues de Sant Francesc, diumenge que ve dia 17, sembrau julivert no s’espigarà durant el primer any. El mateix dia és Sant Lambert, eficaç contra les malalties de l’aviram.

SETEMBRE FRUITER, ALEGRE I FESTER. Ara es poden collir carabasses i mores. Les mores passen desapercebudes a les voreres dels camins. Ambdues resulten excel·lents en melmelades i pastisseria. Un refrany assegura que per Santa Creu de setembre, tant si plou com si no plou, cull l'anou. A partir d'ara, cada setmana es sortejarà una gota freda i aquestes situacions solen venir acompanyades de trons i llamps.