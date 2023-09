Aparte de la dieta y el ejercicio como modificación de los estilos de vida en el tratamiento de la diabetes, existen productos vegetales, condimentos o de herboristería que han mostrado sus propiedades en la reducción de glucosa sanguínea y con ello en el control metabólico.

El año pasado hablamos de la canela («Es Diari» 19-09-2022) comentando las evidencias de éste alimento y recogimos los resultados de una revisión sistemática (con metaanálisis) sobre todo lo publicado hasta dicho momento (2013) sobre esta, que había sido publicado por Allen RW et al en Annals of Family Medicine (2013). En total fueron los resultados de 10 ensayos clínicos que demostraron que la ingesta de canela era capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre en 24,6 mg/dl aunque no de producir cambios a largo plazo, algo que se mide con el parámetro de la hemoglobina glicada (HbA1c) y que nos da información sobre lo que denominamos el «control metabólico» que en el fondo sería lo más importante, pues es lo que condiciona la prevención las complicaciones que la diabetes produce en el tiempo.

Otra revisión posterior de Serawit Deyno et al (Res Clin Pract. 2019) y sobre 16 ensayos clínicos venia a apuntalar los resultados de Allen RW et al demostrando como la canela reduce significativamente la glucosa sanguínea en ayunas pero sin generar cambios significativos en el control de la glucosa a largo plazo (no varió la HbA1c) por lo que no sería capaz de sustituir a ninguna medicina prescrita al paciente con diabetes.

Una revisión sistemática reciente de Subodh Kumar et al publicado este agosto en «Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews» amplía el tema y analiza todos aquellos productos de herboristería, condimentos, especias, con estudios al respecto y sus resultados en la diabetes tipo 2.

Al mismo tiempo que la canela y de los tradicionalmente utilizados (jengibre...) analiza a aquellos con evidencias publicadas, como el vinagre de sidra de manzana, la curcumina y el fenogreco. Como vimos la canela es una especia alimentaria proveniente de un árbol oriental (Cinnamomum verum) que habitualmente se utiliza en forma de polvo, de cápsulas o de corteza de este árbol en la cocina y en repostería.

El vinagre de sidra de manzana, es un vinagre producto de la fermentación de los hidratos de carbono del jugo de manzana o de la sidra de ésta. Una fermentación aeróbica que produce ácido málico o ácido acético. El ácido málico sería el que caracterizaría a este vinagre.

La curcumina es un colorante natural de la cúrcuma, una especia procedente de la raíz de una planta cultivada principalmente en la India. Desde siempre se le ha achacado propiedades medicinales (antioxidantes, antiinflamatorias...)

La alholva, fenogreco o fenugreco (Trigonella foenum-graecum) es una especie de planta con flor perteneciente a la familia de las fabáceas, de la que se utilizan sus hojas y sus semillas para cocinar en algunos países orientales.

En el trabajo de Subodh Kumar et al se basan en los resultados de la revisión sistemática con metaanálisis de los datos aportados por los ensayos clínicos aleatorizados (a partir de de cinco bases de datos electrónicas) que estudiaban cómo formulaciones a base de productos de herboristería en pacientes mayores de 18 años podrían influir en los niveles de glucosa en la sangre.

En total fueron 44 estudios con 3.130 individuos y seis productos de herboristería de los que al final se analizaron, extrayéndose resultados, de cuatro; de la canela, del vinagre de sidra de manzana, de la curcumina y del fenogreco, comparando su poder en el descenso de la glucosa en la sangre frente al placebo (sustancia neutra, sin propiedades).

Así, el vinagre de sidra de manzana sería la que tendría más poder reductor de la glucosa (−28,99 mg), tras el la alholva (fenogreco) (−19,64), la curcumina (−13,15), y por último la canela (−9,73), frente a placebo y todas ellas con significación estadística, Y solo el vinagre de sidra de manzana y la alholva reducirían significativamente la HbA1c.

Según esta revisión existirían ciertos productos de herboristería como especias o hierbas que podrían ser útiles para el control de la glucemia. En concreto, el vinagre de sidra de manzana y la semillas de fenogreco serían las más efectivas tanto en la reducción de la glucosa como de la HbA1c por lo que podrían utilizarse a priori (faltan estudios) en el tratamiento de la diabetes tipo 2; y por lo que de utilizarlas el paciente debería ponerlo en conocimiento de su médico a fin de evitar interacciones con otros medicamentos antidiabéticos y posibles hipoglucemias.

O sea, que ¡ojo!