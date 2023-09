Recolectando 'figues de moro' de la Isla del Rey, rumbo a Destilerías Xoriguer

El pasado domingo, antes de las Fiestas de Nuestra Señora de Grácia, de Mahón, uno de los trabajos puntuales de los voluntarios, fue la recogida de higos chumbos (Opuntia ficus-indica), más conocidas popularmente por el nombre de «figas de moro», por cierto fueron los romanos quienes valoraron su poder energético y nos transmitieron las formas de aprovecharlos…

En la mayoría de caminos de Menorca, en los laterales de los predios y concretamente cerca de las casas, podemos ver grupos de mayor y menor tamaño... Luis Alejandre comentaba en un artículo, hace años: «La Isla del Rey no iba a ser menos. No sabemos si nacieron las higueras por la mano del hombre o por generación espontánea. Todo el límite marítimo de la Isla está jalonado por chumberas. Las higueras "cristianas" están en lugares específicos y ofrecen aún hoy unos frutos de muy buena calidad.

Lo del licor de las chumberas, nació del contagio con culturas de nuestros hermanos italianos que aún hoy, las destilan con verdadero mimo.

Y vista la generosidad de nuestras chumberas, un día decidimos contactar con destilerías Xoriguer para estudiar su posible destilación y comercialización. Nosotros nos encargábamos de cosechar los frutos; ellos de extraer un más que agradable licor.

Cada año se reproduce el corte. Los voluntarios, llegado septiembre, recogen los frutos y Xoriguer destila aromas, sabores y graduaciones de alcohol.

Cada vez que el lector saborea el "licor de figa de moro" de la Isla del Rey, se lleva no solo al paladar algo muy nuestro, sino que a la vez nos ayuda en nuestra compleja ingeniería financiera, por supuesto gracias al apoyo de Xoriguer.» (sic)

Este año la recogida de las «figas de moro» de las chumberas, la efectuaron Laura Martí y Toni Barber, una joven incorporación como voluntaria y el incombustible voluntario veterano... vatuadell cent llamps, un servidor tomando imágenes, como viene siendo habitual mi colaboración dominical.

Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana... el lunes pasado hicimos entrega de las «figas de moro», a «destilerías Xoriguer», para que pudieran elaborar el delicioso «Licor de Figa de Moro-Bloody Island»... posteriormente comercializarlo, por sus canales habituales y por supuesto en la tienda de la Isla del Rey.

Apreciado lector, te recomiendo lo compres que está buenísimo, de esta forma ayudas a una empresa totalmente menorquina, fundada el año 1945 por don Miguel Pons Justo, así como a la Fundación de la Isla del Rey... personalmente, no me gusta sa figa de moro, pero el licor me encanta, bebido con moderación... si vivimn coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com