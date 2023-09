Recordando las Fiestas de la Mare de Déu de Grácia de Mahón

Apreciados lectores, los que sois de mi quinta, o sea, de mi edad, recordaréis que nuestras Fiestas Patronales en nuestra juventud, empezaban el día 7 de Setiembre por la tarde después de comer, en la plaza de la Parroquia con la salida de los gigantes -dos- y cabezudos -varios-, el pertinente replec de los miembros de sa colcada… al frente es fabioler, montado en un burro, sujetado por una persona a pie, le seguían los caixers montados en unos briosos caballos, cerrando la comitiva el señor Alcalde y sa Capallane. Con mis amigos acompañábamos a los gigantes y cabezudos, por las calles de nuestra ciudad, pero con las advertencias de nuestras madres, de que fuéramos con mucho cuidado con los caballos. El día 8 solíamos ir por plaza Explanada, donde estaban instaladas las casetas de tiros al blanco, los cavallitos, la tómbola, etcétera…por la noche los fuegos artificiales, recuerdo de varios lugares, entre ellos la plaza de la Explanada…el día 9 era el final de fiestas, con el acto pirotécnico de sa traca…Nos entraba una nostalgia, porque se terminaban las Fiestas Patronales y vatuadell cent llamps, porque en pocos días empezábamos las clases. Lo que puedo afirmar que en aquel tiempo, a nuestros padres les salía muy económico, la vuelta al cole, no como ahora que cuesta un dineral a la mayoría, comprando material diverso, libros, etcétera. ¡Mal! Recomendaría al Gobierno Central, ayudara económicamente a las familias necesitadas, ya que la enseñanza es el futuro de nuestra Nación, por el momento es una, después Dios dirá.

Vamos mochilero, no te enrolles con el pasado y vamos a las pasadas fiestas, de este año.

Día 4, estuve invitado al programa de Fiesta de la Cadena COPE, en la conocida cafetería Bar La Murada, compartiendo micro con otros invitados, el Alcalde Héctor Pons, el regidor de fiestas Tete García, mi amiga Beverly Ward, Vicente Cajuso, el presidente la de Fundación de la Isla del Rey, Luis Alejandre, por supuesto el propietario de La Morada, José Saavedra…Gracias Miquel Ángel Pons, hasta el año que viene si D. quiere. ¡Bien!

Día 7, tuve que madrugar ya que me habían citado a primera ahora en el Hospital Mateu Orfila, en el Laboratorio HGMO para una analítica y también en Radiología para un TAC, las dos citas fueron muy puntuales, las chicas sanitarias, buenas profesionales y muy simpáticas…por cierto las dos de Radiología eran de Ciutadella. ¡Muchas gracias de todo corazón!

No puedo pasar por alto, el impedimento que tuve cuando saqué de nuestro aparcamiento del edificio Marés, me habían bloqueado la salida ya que habían instalado tres WC portátiles en el mismo Pont des Castell. ¡Mal! Me dirigí hacía la plaza del Ajuntament, donde varios empleados de la brigada municipal, estaban ayudando a esparcir la arena pertinente, se lo comento a uno de ellos, requiere que un compañero lo acompañe, cuando ve donde han instalado los WC portátiles, sin pensárselo un minuto, entre los dos los sacaron a la plaza de Conquista, donde había espacio suficiente sin que molestara a nadie. Aplaudo la actitud de estos dos empleados municipales, que me solucionaron mi puntual problema. ¡Bien!

Cuando estábamos por la mañana en una cafetería de la calle Bon Aire, aparecieron la pregonera municipal, na Loli y en Jaume con su tambor, deleitando a los ciudadanos en la misma calle de la Iglesia, frente al horno. ¡Bravo!

Por la tarde recorrido personal, por la calle de Sant Josep y el Cos de Grácia, felicitando las Fiestas, can Octavio, can Tomeu, ca na Monse, si me dejo alguien sin nombrar pido disculpas, degusté pomada, panets en sobrasada, pastisets, formetjades, elaboración casera ¡Bien! El cruce de San Manuel, punto de encuentro con mi esposa, que había asistido como cada año a Ses Completas de la Ermita de Grácia…Vimos pasar sa colcada que se dirigía a la plaza de la Parroquia. ¡Bien!

Día 8, Fiesta Patronal, saliendo de mi casa había muchos caballos tranquilamente descansando, mientras se celebraba sa missa de Caixers, bajé hasta Can Pota, saludé a Patxi y sus hijos, así como a muchos conocidos…tomando la primera pomada, invitación de la casa, por cierto granizada y buenísima, viene a saludarme mi querido amigo Alberto Gil, campanero mayor de Santa María y gran cirujano del Hospital Mateu Orfila, que en el año 2021, me operó satisfactoriamente, de un cáncer de colon. ¡Muchas gracias doctor! Mi esposa también se nos unió, después de haber asistido a la Misa de Caixers, recorrimos alrededores de donde se celebraba el tradicional jaleo, viendo los preciosos caballos y caixers desde lejos, la edad te hace mas prudentes…siguiéndolo por IB3 desde casa. ¡Bien! Un caixer conocido mío, tuvo un accidente porque su caballo patinó y le cayó encima, fue trasladado a la Clínica Juaneda de Ciutadella, al principio las heridas eran graves, seguí su evolución a través de un íntimo amigo suyo, gracias a D. parece que se está recuperando. ¡Fuerte abrazo J.!

Día 9, madrugué para ver el trabajo de los servicios de limpieza FCC. Habían concentrado personal y maquinaria, por cierto apoyo de dos camiones de Ciutadella, como cada año actuación impecable de todos ellos, coincidí con Luis, el responsable de la empresa y el alcalde Hector, controlando la situación. ¡Bien! El señor Alcalde, nos invitó a una caña de cerveza a Xisco Sturla y un servidor, para celebrar nuestra gran recuperación de salud. ¡Gracias H.!

Por la tarde-noche bajada al puerto de los gigantes de Mahón, acompañados de la Banda de Música, paradas de mercados y actuaciones musicales varias…concentración de mucha gente en esta zona portuaria, los bares y restaurantes a tope. ¡Bien!

Nos desplazamos a pie, para bajar todo el mundo es joven, pero vatuadell cent llamps, para subir al centro otra vez a pie, ya que el ascensor de la cuesta de Na Gilda, estaba averiado. La noche de viernes los bomberos tuvieron que rescatar a cuatro jóvenes, que habían quedado atrapados en su interior. ¡Mal!. Un policía municipal, me comenta que sería interesante para las próximas Fiestas Patronales, tenerlo sin servicio los días 7 y 8, ponerlo operativo otra vez el día 9. ¡Bien!

Los días que estaba inoperante las luces de su interior encendidas, un gasto de electricidad innecesario. ¡Mal!

