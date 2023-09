A Pedro Engel Masoliver

Nos ha tocado vivir en estos calurosos días del mes de agosto de 2023, la desaparición de un amigo, un compañero y un familiar entrañable para algunos de nosotros, Pedro Engel Masoliver.

A la edad de casi 92 años, nos ha dejado un voluntario de los primeros compases de esta gran labor desarrollada desde 2004 en el hospital británico de “s’illa del Rei” por la ahora Fundación, al inicio Asociación de voluntarios.

Pedro era un enamorado de Menorca desde sus primeras visitas en familia por allá los finales de los años 60 e inicios de los 70.

Antes de descubrir e implicarse a fondo en la reconstrucción del hospital y de todo lo que ha venido después, Pedro, en el fondo un arqueólogo apasionado, se intereso ya en las basílicas paleo-cristianas de Menorca.

Hablar con él de este tema era un verdadero placer. Las conocía y las quería a todas. Disponía de documentos sobre todas ellas, nos contaba las dificultades que había tenido a veces para acceder y visitarlas, pero por encima de todo le apasionaba la suya, la de “l’illa del Rei”.

Seguidor y estudioso de María Luisa Serra, lucho y consiguió que se erigiera un busto de esta ilustre e ilustrada mujer que había excavado estas ruinas y las había valorizado y popularizado de alguna manera.

Trabajo duro para que se protegieran y se dieran a conocer como uno de los atractivos, parte fundamental de la historia de esa isleta dejando proyectos en curso, donde propugnaba la utilización de nuevas tecnologías museísticas para dar a conocer los detalles de esta basílica y sus edificios adyacentes.

Tenia sus propias teorías respecto al origen, uso y función del complejo paleo-cristiano, y contribuyo como nadie al conocimiento y estudio de los famosos mosaicos depositados en el museo de Menorca, pero con réplicas exactas instaladas en una sala del antiguo hospital británico.

Aportaba información a cualquier estudioso sobre este tema y esas aportaciones se le han reconocido públicamente en trabajos científicos publicados en revistas especializadas.

En este sentido la publicación del trabajo:

EL MOSAICO PAVIMENTAL DE LA BASILICA DE ILLA DEL REI

(MENORCA, BALEARES)

De GISELA RIPOLL, CATALINA MAS FLORIT, MIGUEL ANGEL CAU OLIVEROS

En la prestigiosa revista científica:

HORTUS ARTIUM MEDIEVALIUM

Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages

Recoge las diversas aportaciones que Pedro/Pere Engel, a veces nombrado como Engels, hizo a lo largo de sus años de estudio de la basílica.

Las fotografías tomadas en diversos momentos en la isla, sus gestiones con la Real Academia de la Historia para facilitar reproducciones de documentos, sus propias fotografías tomadas en los depósitos del Museu de Menorca e imagino sus comentarios certeros han sido reconocidos por los académicos firmantes de los trabajos.

Seria complicado publicar el trabajo, pero quizás el resumen del mismo dé una idea general de las conclusiones recogidas en el resumen que acompaña cada trabajo. Nos permitimos traducir del inglés el citado resumen.

“El complejo eclesiástico de l’illa del Rei esta localizado en un isleta costera del puerto de Mahón (Menorca, Islas Baleares).

Fue descubierto por suerte, al aparecer un mosaico en 1888 que fue dibujado por H.Llorente.

Nuevas excavaciones arqueológicas realizadas en 2008 y 2013, han posibilitado un nuevo examen de los estudios previos del pavimento-mosaico de la iglesia.

Este articulo hace una revisión del mosaico teniendo en cuenta los documentos no publicados desde el final del siglo XIX depositados en la Real Academia de la Historia (España), una importante colección fotográfica que nunca se había estudiado en detalle, en especial unas series producidas por el Instituto Arqueológico Alemán al principio de los anos 70 y también las fotografías tomadas por Pere Engels (Engel) en 2007 y por los autores en 2008 y 2009 en los depósitos del Museu de Menorca, donde están almacenados en paneles de cemento desde su traslado en 1950.

Además, se han estudiado “in situ” de los restos de mosaico redescubiertos durante la excavación del pasillo norte de la iglesia, a pesar de su mal estado de conservación.

Toda esta información, además de la revisión de documentos no publicados y los datos provenientes de excavaciones arqueológicas recientes, facilita una mejor comprensión del mosaico, su iconografía, iconología y marco crono-cultural.”

Sirva la publicación de este trabajo como homenaje a un hombre que amaba profundamente Menorca, s’illa del Rei, las basílicas paleo-cristianas, la arqueología, su familia y sus familiares y sus amigos que lo recordamos con mucho cariño.

Alfredo Fenollosa Domènech

Voluntario