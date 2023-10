Un dels mesos més sensuals de l’any és l’octubre, que comença avui i ofereix, ara mateix, fruits tardorencs tan de moda com les magranes o els caquis. La terra humida fa una olor dolça. A les Illes, l’octubre és el mes en el qual els agricultors es posen a sembrar. Necessiten els temporals de pluja que humitegin la terra. Antigament, se sembrava abans de Sant Lluc i per aquest motiu volien els agricultors que les saons de la tardor fossin abundants. Enguany, precisament, són pocs els redols que no tenguin una mica de saó.

QUAN SANT FRANCESC TREU EL CORDÓ, A LA MAR HI HAURÀ GRAN MAROR; UNS ANYS SÍ, I ALTRES NO. Els dies tornen curts i les nits llargues. Durant aquest mes els dies disminueixen 1 hora i 6 minuts. No hi ha dubte que des de fa unes jornades la primavera d’hivern ja és un poc coneixedora. Surt l’herba verda i s’apaga la llum. Els dies tranquils i agradables -propis de l’anticicló i del denominat estiuet de Sant Miquel- hauran de donar pas a la famosa cordonada de Sant Francesc. Diu el refrany, «gla cordonada de Sant Francesc, per terra i per mar s’ha de notar».

PER SANT FRANCESC LA SÍNDRIA ÉS EL MÉS FRESC. L’iniciador del franciscanisme i antiglobalitzador, és el patró dels ecologistes i sol anunciar forts temporals, que a les Illes solen ser habituals en aquesta època de l’any. Els nostres avis esperaven amb ansietat, després de l’estiuet, l’arribada de les primeres pluges. En els últims anys, curiosament, la cordonada ha arribat en nombroses ocasions i no s’ha hagut d’esperar fins i tot fins al mes de novembre per veure com les pertorbacions atlàntiques reguen les nostres contrades.

A CADA SANT, LA SEVA ESPELMA. La setmana començarà amb els àngels de la guarda, continuarà dimarts i dimecres amb els dos Sant Francesc, el de Borja primer i el d’Assís després i divendres, dia 6, és Sant Bru i ja se sap «que quan són més de dos, que pagui cadascú». Divendres tendrem el quart minvant a les 15 hores i 47 minuts. Dissabte serà la mare de Déu del Roser. Convé no oblidar-se d’esmorcar les ovelles. El bestiar comença a dormir del costat dret, cosa que farà fins a les darreries de març.