La setmana no tendrà ni una trista davallada de la temperatura. Ni pluges, que tant alegrarien els pagesos. El temps d’aquesta tardor presenta unes continuïtats alarmants. Enguany sembla que els estiuets no tenguin fi. Durant la segona quinzena d’octubre les borrasques haurien de fer acte de presència i produir les sospirades precipitacions. Dimarts arriba la Mare de Déu del Pilar, present al refranyer en forma de consells agrícoles. No debades la sembra és una de les tasques més importants al món rural. La «solemne operació de sembrar», com deia Josep Pla. Diu el refrany «si vols un bon favar, sembra’l pel Pilar».

TENIR SEMBRAT PER SANT LLUC, TANT SI ÉS BLAN COM EIXUT. Aquesta dita sempre l’hauríem de tenir present. El vi ara ja és bo i es pot tastar. Es poden recol·lectar pomes, peres, codonys, nous, olives i els darrers raïms de l’any. En jardineria se sembren, en hivernacles, geranis i veròniques. Aviat serem a Sant Lluc i ja es sap que convé tenir sembrat. Les magranes maduren a les totes i constitueixen la fruita més saborosa d’aquesta època. Recorda el refrany que «pel Pilar el tord ve i l’oronella se’n va». ON MANCA LA LLIBERTAT, NO BUSQUIS FELICITAT. La lluna nova d’aquesta setmana no arribarà fins dissabte que ve, dia 14, a les 19 hores i 55 minuts del vespre a Lliura. Temps de calor als pronòstics. Aquesta jornada se celebra el Dia de les cosidores. Es desinfecten els ramats. És recomanable fregar els arbres i animals amb suc de fulles de carabassera per protegir-los de les mosques que ja comencen a anar remolestes. Sembrau carxoferes que, ben cuidades, per Pasqua ja tendran carxofes. FINS A SANTA TERESA, LA LLAMPUGA ESTESA. S’haurà d’anar molt alerta agafar un bon refredat. Amb tants de canvis de temperatura, és fàcil. Els dies tan bon punt són assolellats com frescs de nit. Solen ser habituals durant les jornades càlides del mes d’octubre. L’estiuet dels caquis li diuen en aquesta època i sol fallar poques vegades, tot i que sembla de durada minsa. Diumenge que ve se celebrarà Santa Teresa, jornada que marca el final de la temporada de la llampuga.