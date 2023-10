Cala en Porter, una de cal y otra de arena

Una de arena. Hace un par de semanas, M. una conocida nuestra y residente en la Urbanización de Calan en Porter, diría mas pueblo que urbanización con casi 1.200 residentes, nos comentaba que en la calle donde ella vive cuando llueve de valent se convierte en un lago artificial, su ubicación es en el Paseo Marítimo, delante del mirador. Le comento que me envíe fotos y yo me encargo de plasmarlo en mi sección mochilera de los sábados, que es lo que ella le interesa. Pensé que podía exagerar pero no, vatuadell cent llamps, cuando recibo las imágenes siendo de finales del pasado mes de Agosto, podrían haber tomado ella y sus amigas un baño, enfrente de su hogar, jjjj ¡Mal! Si se anunciara que hay un monstruo, como el del lago Ness, podría ser un reclamo turístico, es broma ja que hi ha molta gente qui trova que tenim masa visitants en s´istiu.

Rogamos a los mandatarios de Dal la Sala de Lô, tomen cartas en el asunto y solucionen de una vez por todas, este jodido encharcamiento puntual. Otra de cal. Ya que estábamos en esta preciosa zona, decidimos bajar hasta la playa, un olvido no previsto, haber cogido bañadores ya que este Octubre parece cualquier día del verano pasado, por el calor…Mucha gente en la playa tomando el sol y bañándose…Nos viene a saludar Ginés, lo habíamos conocido trabajando en un restaurante del puerto de Mahón, nos comenta que está de Supervisor de Zona de la Empresa Marsave, que entre otras cosas se dedican a vigilancia y socorrismo. En la misma playa tienen montada una carpa de información, provista de folletos. Para los fumadores, tienen colilleros de plástico portátiles, por si fuman no los entierren en la arena. ¡Bien! Un folleto, hace referencia a la salvación de las tortugas marinas, apreciado lector voy a trascribirlo por ser muy interesante: “La tortuga boba es una especie protegida que vive en el Mar Balear. Provienen de diferentes zonas de nidificación del Mediterráneo oriental Mar y Océano Atlántico. En los últimos años han aumentado la nidificación en el pacto español. El cambio climático está provocando una dispersión natural de las tortugas marinas que están abandonando sus zonas habituales de nidificación en busca de otras más frescas. Normalmente las tortugas marinas emergen a la playa por la noche, anidan y ponen sus huevos. Si encuentras una tortuga marina Odkin el Cand ¡LLAMAR AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 LLAMADA DE SOCORRO -La tortuga podría estar herida o puede estar intentando anidar. -No molestar ni acercarse al animal (ruidos, luces, flashes). -Mantener una distancia de 30 metros del animal. -Despejar el camino de regreso de la tortuga al mar. -No abandonar la zona hasta que las autoridades locales o técnicos de campo ha llegado TU AYUDA ¡ES VITAL!” (sic). Otro folleto, hace referencia que debemos cuidar la posidonia. Las posidonias son plantas acuáticas que protegen el litoral de la erosión, fijan sedimentos, cargan las aguas de oxígeno y almacenan carbono azul. Por eso, salvaguardar estas praderas submarinas es esencial para mantener la biodiversidad del mar y frenar el cambio climático. ¡Bien! Dejamos la cal y la arena, pero antes de terminar el artículo, es justo y necesario publicar un correo y un wasap recibidos: El 28-9-2023 recibo un correo electrónico: “Estimat José Barber, Estic molt content amb es blog publicat en es diari Menorca. (27-9-2023). Et vull agrari aquest esforç fet, I donar-te ses gràcies per veure que hi ha gent que encara lluita i ajuda per a millorar es barri i intentar fer veure que fa falta més civisme, i sobretot, voluntat per part de s’Ajuntament. En quant a sa parcel·la central de Av. Florida, jo, com a tècnic que tenc sa meva oficina al costat de la Jarrita, sempre he pensat que seria genial disposar d’una zona verda en aquesta parcel·la, però acompanyada d’un aparcament per tal de fer baixar la pressió d’aparcament de la zona i en concret de l’Avinguda Fort de l’eau. Et repeteixo, moltes gràcies.” (sic) El 30-9-2023 recibo un wasap, en el cual se adjunta una foto de hace dos semanas del Lazareto, donde vemos que toda la basura que había quedado desde mas de un año, se había retirado. (Hacía referencia a mi artículo del mismo día, <<Conversaciones al amanecer en el Puerto de Mahón>>, le agradezco su información). Resumiendo, sería justo y necesario que cuando estos espacios sean utilizados por personas ajenas a las Instituciones, dejen el recinto tal como lo han encontrado. Por supuesto estoy agradecido a los dos por leerme y por sus comentarios, si vivim coses veurem. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com