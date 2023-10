Escaleras, balaustradas y barandillas de 'ullastre'

Uno de los portales de Facebook, del que soy seguidor, es el referente a «Fotos antiguas de Menorca» que ya tiene más de 26.600 miembros, un colaborador destacado es Pablo Cardona Natta y publicaba hace unos días:

«Costa de Ses Voltes, Mahón principios años 50. Estos días ha sido noticia un accidente en esta cuesta, que ha provocado la destrucción de una serie de pilares y el correspondiente tramo de barandilla.

En esta foto triple, podemos ver la construcción de dicha cuesta, en estado ya bastante avanzado.

Se tuvieron que eliminar todas las casas que ocupaban este espacio, así como las dos antiguas cuestas de bajada al puerto, la "cuesta vieja" que quedaba más hacia el oeste y la "Rampa de la abundancia" más al este.

Entre las isletas de edificios que delimitaban estas dos cuestas, se encontraba la antigua iglesia de San Pedro, erigida en 1694 y desaparecida con motivo de las obras.» (sic) Con la correspondiente imagen de aquella época. ¡Muy bien!

Quiero agradecerle a Pablo esta publicación, ya que a la derecha de la imagen vemos la apisonadora de Obras Públicas, cuyo conductor era mi padrino-abuelo Gregorio Femenías, con el equipo de los peones camineros… estamos hablando de casi 80 años.

Con fecha 4 del presente mes, el Diari MENORCA, nos informaba con detalle del accidente de un vehículo, cuyo conductor provocó la destrucción de muchos metros de barandilla. Se podría justificar si hubiera sido por un despiste involuntario, por reventón de un neumático, por fallo mecánico del coche, etcétera, pero no, vatuadell cent llamps, había estado circulando por el centro de Mahón, en estado ebrio; los agentes de la Policía Local se personaron de inmediato al lugar y el hombre dio una tasa de 0,91 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone un delito penal… según información del diario. Menos mal que en aquel momento, no circulaba ningún peatón por el lugar del accidente… Esperamos que la justicia haya actuado con contundencia, retirada de carnet y sanción económica, cuyo importe como mínimo sufrague el coste de los pilares nuevos y el trabajo de reparación. ¡Mal! Señores de Dalt la Sala, espero hayan encargado los nuevos pilares, para que la cuesta este otra vez en perfectas condiciones…De paso limpien los grafitis que hay en el pegote de cemento, que pusieron cuando repararon el acantilado.

Siguiendo por el puerto de Mahón, un grupo de caminantes mañaneros, encabezados por T.C. y F.G., están indignados por el cierre parcial de la escalera del Port Mahón, que une el Paseo Marítimo con el puerto, siendo usada cuando el ascensor está estropeado…el tramo prohibido ya lleva mucho tiempo que debida haberse reparado el pavimento y los peldaños. ¡Mal!

Apreciado lector, tengo la sana costumbre con dos amigos, desde hace años, cada jueves desayunar y posterior partida de dominó, en el Casino de Sant Climent… En plan cachondo decimos que se trata de una recomendación médica, para alargar nuestra existencia terrenal con salud y alegría… somos blanco de algún simpático comentario, por los asiduos a dicho bar-restaurante, en pocas palabras, casi ya somos una decoración del mismo, jjjjj.

Me comentan C.P. y Ll.S., que tienen su segunda residencia en la Cala Canutells, que la escalera que conecta con la playa cuya barandilla es de ullastre, lleva todo el verano en estado precario, siendo un peligro para los usuarios, sin que tomen medidas reparadoras los de Dalt la Sala, a pesar de haberlo denunciado ¡Mal! Un grupo de residentes les dijeron que me lo comentaran, para publicarlo en mi sección mochilera, cojo el testigo y Ll. me envía las fotos pertinentes.

Resumiendo, entiendo que la reparación de la cuesta de «na Gilda», puede tardar bastante tiempo, por la fabricación de los pilares y barandilla, pero…las del Port Mahón y Cala Canutells, con pocos días los problemas, pavimento/peldaños, barandilla de ullastre, podrían ser solucionados en un plis-plas.

Espero que los problemas de estas cuestas, no se eternicen como la Cuesta des Moret, que lleva más de diez años cerrada. Desde las últimas lluvias, en la Cuesta de Ses Piques, el edificio número 35, está semi vallado, por peligro de desprendimiento de piedras de marés y còduls i terra des penyal… si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com