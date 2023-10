Las dos grandes demandas sociales que están creciendo de manera imparable en Menorca, y a las que no saben cómo dar respuesta las instituciones de la Isla -añadan al Govern- son las plazas geriátricas y la atención de la salud mental.

El tercer gran problema, pero situado al mismo nivel de prioridad que los dos anteriores, consiste en cómo acceder en Menorca una vivienda digna a precio asequible. Los precios se disparan por las restricciones incluidas alegremente en los planeamientos urbanísticos municipales, y también en el Plan Territorial Insular, por aquello de ‘vamos a apuntarnos al decrecimiento’. Limitaciones y condicionamientos que reducen la edificabilidad, tanto en altura como en volumen.

La imprevisión, o impericia, a la hora de redactar estos planes de ordenación municipal e insular -algunos acumulan sonrojantes años de retraso en su revisión y tramitación- provoca que no se destina suelo para construir vivienda social. Como siempre, hay equipos de gobierno más hábiles que otros. Pero hay casos, municipios con nombre y apellidos, cuya desidia clama al cielo.

Vivienda, plazas geriátricas y atención a la salud mental no son problemas nuevos en Menorca, pero no se han afrontado ni resuelto con eficacia estos ocho últimos años. Y ahora han crecido tanto que lastran y tensionan toda la gestión de los nuevos gobernantes que tomaron posesión tras el gran cambio político que supusieron los resultados electorales de mayo.

Es muy fácil pedir soluciones inmediatas para obtener titulares y espacio en los noticiarios. Los hechos son tozudos: quienes no supieron resolverlo cuando gobernaban y ahora están en la oposición, deberían actuar con más lealtad institucional, coherencia y dignidad. El fair play en las instituciones se contradice con la política de acoso y derribo.

Los 150.000 euros

En Ciutadella, una vez más, vuelven a enredarse en la discusión de si son galgos o podencos al abrir un falso debate entre la ampliación del actual Geriátrico o plantear la construcción de uno nuevo.

Ya no sorprende -reír para no llorar- que el PSM registre una moción en el Ayuntamiento «demanant al Govern Balear a aportar els 150.000 euros que va comprometre a la legislatura passada per finançar la redacció del projecte bàsic i executiu de la reforma i ampliació de la Residència Geriàtrica de Ciutadella».

Queda claro que quien se comprometió a aportar estos 150.000 euros fue el anterior Govern, o sea, el formado por PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos, al que daba apoyo externo Més per Menorca. Por tanto, Joana Gomila, anterior alcaldesa de Ciutadella y hoy diputada de Més, en la oposición, tiene una magnífica oportunidad para dirigir, en el pleno del Parlament, una sabia pregunta a quienes integraban este anterior Govern y pedirles explicaciones sobre el incumplimiento en el que incurrieron al no hacer efectiva esta partida de 150.000 euros.

De la misma manera que no cumplieron con el compromiso de empezar las obras del Centro de FP de Hostelería y Turismo en las instalaciones de la estación marítima del puerto urbano de Ciutadella; por qué no dieron comienzo, tampoco, las obras de la nueva escuela de Es Mercadal; y ¿qué ocurrió con el ConservatorioProfesional de Música? Tantas y tantas promesas, proyectos y obras que eran simples señuelos, pero después no llegaban a materializarse. Y aún siguen preguntando por qué perdieron las elecciones de mayo.

La nueva residencia

Cuando la nueva concejal de Servicios Sociales de Ciutadella, Àngels Torres, anuncia que ‘aparca’ la ampliación del geriátrico porque «no vale la pena invertir en crear solo 26 plazas», el PSOE salta para criticar el cambio de criterio del PP. Los populares apostaban por la ampliación, en sintonía con el PSM, y ahora se han alineado con el PSOE.

«Tenemos claro que la mejor opción para dotar con más equipamientos a las personas mayores de nuestro municipio pasa por la construcción de una nueva residencia geriátrica en la zona de Santa Rita», afirman. ¿Y qué hacemos con el espacio vacío que ocupaba la Clínica Juaneda, trasladada al nuevo edificio construido en el Camí de sa Caleta?

«Aprovechar este espacio para ubicar servicios asistenciales destinados a la gente mayor, aprovechando un edificio emblemático, perfectamente ubicado y con mucha personalidad», propugna el PSOE.

Pacto institucional

La respuesta a la demanda de plazas geriátricas que necesita Ciutadella reclama un pacto institucional. Gobierno y oposición han de dejar de discutir si sin galgos o podencos para alcanzar el necesario acuerdo.