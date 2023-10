Quan deien, antigament, que la meteorologia tenia formalitat i cada una de les quatre estacions complia amb el seu paper, el fred en aquest temps ja es deixava entreveure. La gent feia el canvi de roba passant de la vestimenta encara una mica primaveral i estiuenca a la pròpia del temps hivernenc. Avui diumenge la lluna ha arribat al quart creixent a les 05 hores i 29 minuts a Capricorn. S’esperen, de bell nou, ruixats que haurien d’alternar amb dies de cel clar i transparent. Les ventades ja han arribat. El d’octubre és un vent renouer, amb ràfegues intenses.

QUAN L’OCTUBRE ACABA, MOR EL MOSCARD. Al camp és temporada de molta feina i no hi ha temps per perdre. Hem entrat en els dies de l’any en els quals els pagesos, a fora vila, no poden treballar fins tan tard. Diumenge que ve, en aquestes hores, ja haurà canviat l’hora. La darrera setmana d’octubre obrirà de ple la tardor. Ha arribat el moment de collir olives de taula verdes; una operació que cal fer amb delicadesa quan hagin agafat un color verd pàl·lid. Fins i tot les olives negres de taula s'han de collir amb molta cura, quan la polpa interna estigui ben madura, però sense haver perdut una bona consistència.

PER SANT EVARIST, DIA PLUJÓS, DIA TRIST. Dimecres que ve, dia 25, és Sant Crispí, patró dels sabaters. Assegura el refrany que «per Sant Crispí la calor arriba a la fi». L’estiu ja només serà un record. Continuen marxant les aus estiuenques i comencen a arribar les hivernenques. A la garriga l’arbocera té en aquest temps flor i fruit a la vegada. I amb vista a dijous, per Sant Evarist, el pronòstic no pot ser més clar.

PER SANT NARCÍS, CADA MOSCA VALDRÀ PER SIS. Han arribat les primeres fredors. D’aquesta manera, de cada vegada serà més difícil veure volar els insectes, que fins ara eren habituals. Dissabte que ve, dia 28, haurem d’endarrerir els rellotges una hora i a més de Sant Simó, trobarem en el calendari a Sant Judes, invocat per executar els miracles més difícils. L’escurçament dels dies és ara d’una hora i vint minuts, la qual cosa significa que les nits són una mica més llargues i els dies més curts.