Ciudadanos incívicos versus ordenanzas municipales

En cualquier ciudad o pueblo, existen las ordenanzas municipales que son las reglas que emite el Estado y, a través de ellas, se protegen aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos que son de interés público. Son las normas que regulan las actividades, derechos y deberes de los ciudadanos y sus relaciones con el Ayuntamiento.

Reciente he tenido que personarme a primera hora, en ayunas a la zona del <Árbol>, concretamente en el ambulatorio del antiguo Hospital Verge del Toro…primera acción incívica solamente entrando en la plaza de la Conquista, de Mahón, a las 7:30 horas una bolsa de basura orgánica abandonada fuera del horario establecido, por las ordenanzas municipales…Desde que los contenedores subterráneos los precintaron por estar fuera de servicio, los vecinos cumplimos en depositarlas donde se nos indicó por el responsable de FCC, con el horario pertinente que es entre las 20 y 23 horas, procurando que la Biblioteca este cerrada…y tú figura a depositarla a la hora que te pasa por los cataplines. ¡Mal!

Bajando dirección a la Plaza de España, me comenta mi amigo J.P., vecino de la zona que estaba preocupado con él árbol de pisos, cada día está mas torcido a consecuencia de los vendavales, inclinándose peligrosamente hacia el edificio de oficinas…J. también es colaborador del mochilero, el cual me informa cuando el ascensor esta fuera de servicio, reciente 10 días parado por avería. Es DiariMENORCA el 28 del pasado mes de octubre publicaba: “El alcalde de Mahón, Héctor Pons, admite que el equipo de gobierno no está satisfecho con el mantenimiento que se está realizando del ascensor de la Costa de Ses Voltes por lo que ha solicitado una reunión con la empresa encargada para tratar de solventar esta situación. Pons explica que la última reciente avería ha tenido una duración de diez días y se produjo por unas intensas lluvias que ocasionaron que entrara agua en el aparato. Tras diez días parado, su actividad se retomó el miércoles.” (sic). Los ciudadanos que lo usamos de vez en cuando para subir, bajar es menos cansado, también estamos indignados con estas repetitivas averías…el tiempo siempre pone las cosas en su sitio ¿ascensor o escaleras mecánicas? ¡Mal!

Cruzo por, o sea , en la plaza Miranda oigo una voz en off que me recuerda que a pesar de mis escritos reivindicativos para que lo cambien de ubicación, res de res ni punyatero cas Dalt la Sala, se trataba del pobre monumento del Almirante Augusto Miranda, cuyo busto está metido entre las ramas de los árboles y mirando al edificio de los Sindicatos, oficina del servicio de Empleo, etcétera. Lo siento Almirante, pero ni usted ni un servidor, no nos hacen ni puñetero caso para que lo ubiquen mirando a su Estación Naval de Mahón…En el Paseo Marítimo tengo que caminar mirando donde piso, porque otro acto de los incívicos es no recoger las cacas de su animal de compañía, que seguramente si más de un perrito hablara, recriminaría a su dueño por hacerse el despistado sin recoger su mierda. ¡Mal!

Vemos que las obras del Hospital Verge del Toro, avanzan a buen ritmo, empezaron en Setiembre del pasado año 2022, previsto terminarlas en dos años. Bon ball tenim, Setiembre del año 2024 está aquí a la esquina.

Es DiariMENORCA publicaba con fecha 15/3/2022: “El Servicio de Salud ha adjudicado a la empresa Acciona el proyecto de obra declarada de interés autonómico del antiguo hospital Verge del Toro de Mahón por un importe de 11,99 millones de euros, ha informado este martes la Conselleria de Salud y Consumo. Esta segunda fase del proyecto, que comenzará en mayo y se prolongará durante dos años, consiste en reformar el interior del edificio según el proyecto arquitectónico.

La reforma prevé una superficie útil de 5.101 metros cuadrados, 60 habitaciones y entre 60 y 90 camas que albergará un área de hospitalización con cuatro unidades (una por planta), un área ambulatoria, que incluirá un hospital de día, consultas externas y una unidad de estimulación cognitiva, y un área de apoyo clínico. Además, se crearán espacios para pruebas radiológicas (convencionales y ecografías clínicas), para la farmacia (dispensación y apoyo a la prescripción) y para el laboratorio (extracción), además de otras áreas, como la destinada a la gestión de los pacientes, un área social (comedores, vestuarios y sala multiconfesional) y un área logística y de servicios generales. La Conselleria ha señalado que la adjudicación «es un nuevo paso para recuperar este antiguo inmueble y volver a ponerlo al servicio de la sociedad menorquina para atender las necesidades asistenciales de los pacientes crónicos y de sus cuidadores»”. (sic)

A la izquierda de la entrada del Centro de Salud, hay dos plazas de aparcamiento reservado para ambulancias, vemos un coche no sanitario aparcado en una de ellas. ¡Mal! La atención del personal sanitario, de atención en el mostrador, así como mi enfermera y mi doctora de cabecera, inmejorable. ¡Muy bien!

En la zona de aparcamiento, están ubicados, contenedores de reciclaje, para el papel/cartón, vidrio, plástico/latas, aceite vegetal, etcétera. ¡Bien! Pero alrededor de ellos, todo tipo de trastos viejos, colchones, butaca, ordenador, inodoro, cubos de pintura, acumulados desde hace varios días, según me comenta una vecina. ¡Muy mal! Por desgracia es una práctica habitual, de muchos incívicos ciudadanos, que la preocupación de los hogares que estamos acostumbrados a reciclar desde siempre, si también seguirán con sus malas praxis. Con la recogida puerta a puerta pagaremos justos por pecadores…Las calles se llenarán de cubos según los días establecidos, en los edificios de varios vecinos parecerán fichas de dominó y cuando sople un viento de coj…, como estos días, los tendremos que ir a buscar a la quinta leche…si vivim cubus veurem per tot arreu.

Regreso a mi hogar, en la calle Arravaleta había un camión cisterna cuyo empleado del Servicio de Limpieza de Mahón, con una karcher estaba limpiando la acera despegando la brutícia de algunos locales comerciales. ¡Bien! En la plaza de la Conquista hay mucho espacio para poder aparcar las furgonetas y camiones de reparto, un conductor tenía aparcada su furgoneta en la zona reservada para los discapacitados, ¡Ancha es Castilla! como también lo es la plaza de la Conquista. ¡Mal!

