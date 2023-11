LLUNA NOVA, VÉS-HI AMB UN COVE. Dins el cor de la tardor, els dies passen curts i encapotats. Les murteres s'engalanen per a l'arribada dels tords i a l'horabaixa i ha repicadissa d'estornells. Una altra setmana d’estiuet superada, encara amb qualque estona de calor, al migdia i al capvespre. I moltes -massa- ventades. Sembla que no vol arribar el fred. Hores d’ara, la gent vesteix amb poca roba d’abric. Els vells averanys diuen que el temps que farà demà, dia 13, festa de Sant Bonhome, patró dels sastres, serà el que dominarà durant l’any. Demà tendrem el girant de la Lluna nova a les 10 hores i 27 minuts a Escorpí.

SANT ANDREU QUIN HOMO ERA, I ENGUANY NO HAN POSAT BANDERA. El passat divendres va ser Sant Andreu Avel·lí i com diu la glosa: «Sant Andreu quin homo era / quin sant tan anomenat / que enguany no han repicat / ni han posada bandera». La tardor actual no presenta la habitual confrontació de contrastos. El paisatge no es despulla de les fulles ni ha crescut l’herba als marges dels camins. El bestiar aviat no tendrà menjar i s’apropen mesos de dificultats grosses pels ramaders.

NOVEMBRE BONANCENC, HIVERN PRIMERENC. Si es compleix aquesta dita anirem ben arreglats. Dimecres que ve el santoral ens proporciona a Sant Albert el Gran, patró dels naturalistes, que coincideix en el calendari amb Sant Leopold, patró de les famílies nombroses. Dijous, dia 16, és Santa Gertrudis, que protegeix de rates i ratolins. La patrona dels que per viure han de captar és Santa Isabel d’Hongria, a divendres dia 17, i dissabte que ve Sant Romà, invocat per fer parlar bé.

AL NOVEMBRE, EL TEU FOC JA POTS ENCENDRE. Aquests dies s’haurien de podar les pereres i la vinya, suprimint les sarments inútils. La collita de l’oliva es troba en la seva major activitat. S’han de realitzar labors profundes a les terres destinades als conreus de primavera, escampant els fems. Sembrau llenties primerenques, enciam, espinacs, pèsols i faves tendres. En aquesta època és convenient gratar les escorces i destruir les molses dels fruiters. També podrem sembrar forment i farratges. Ara es pot sembrar la ceba.