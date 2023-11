Después de un siniestro que afecta a una persona próxima es una reacción muy humana pensar que hubiéramos podido hacer algo para evitarlo. La novelista francesa Brigitte Giraud lleva esto al extremo en Vivir deprisa, la reconstrucción literaria, veinte años después, del accidente en moto que costó la vida de su pareja el 22 de junio de 1999.

La autora revisa todos los antecedentes de su tragedia, como si hubieran contribuido a ella, por más nimios que fueran. Mirando hacia atrás obsesivamente cualquiera puede encontrar numerosos eslabones que llevan a un momento y lugar determinados.

La compra de una nueva casa con garaje; la maldita casualidad de que el hermano de Brigitte le pidiera guardar en su garaje su Honda 900 CBR Fireblade, una moto de tal potencia que su circulación está prohibida en Japón; la llamada telefónica que ella no hizo; las diferentes y pequeñas circunstancias que se produjeron el día del accidente... Si algo hubiera cambiado es posible que aquel día no hubiera pasado nada reseñable en el hogar de los Giraud. Pero, como sabemos, el pasado no se puede cambiar por más que le demos vueltas.

Ella explica esa pulsión por volver al momento de la tragedia con estas palabras: «Cuando no se presenta ninguna catástrofe, avanzamos sin mirar atrás, clavamos la vista en la línea del horizonte, de frente. Cuando surge un drama, damos marcha atrás, volvemos para rondar por allí, llevamos a cabo una reconstrucción. Queremos entender el origen de todos y cada uno de los gestos, de todas y cada una de las decisiones. Rebobinamos cien veces».

Situado en la corriente de la literatura autobiográfica de no ficción, tan de boga hoy y que le supuso el Premio Nobel de 2022 a Annie Ernaux, Vivir deprisa ganó ese mismo año el prestigioso premio Goncourt, que la autora ya había obtenido en 2007 en la categoría de relatos por su obra “L’amour est très surestimé”.

Con una buena traducción de María Teresa Gallego Urrutia, el mérito del libro de Giraud es el de convertir una introspección personal en una eficaz narración sobre la experiencia del duelo y la pérdida de un ser querido.

Vivir deprisa

Brigitte Giraud

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia

Contraseña editorial

169 páginas