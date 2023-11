Todo es según el cristal con que se mira... o desde la Isla donde se hacen las valoraciones políticas. Porque la cosa cambia, aunque el actor político sea el mismo, en este caso el PSOE, en función de si está situado en Menorca o en Eivissa.

Los socialistas menorquines -comparecen Susana Mora y Marc Pons- critican al Govern Prohens por la escasa inversión que destinará a Menorca en los Presupuestos de 2024, que ascienden a 7.320 millones de euros. El aumento de 418 millones respecto a las cuentas autonómicas de este año «no se traduce en ningún proyecto nuevo para nuestra Isla», proclaman.

La rueda de prensa Mora-Pons coincide con la que ofrecen, el mismo día en Eivissa, los diputados socialistas pitiusos Pilar Costa, Álex Pitaluga, Irantzu Fernández y Marco Guerrero con el mismo objetivo, valorar el proyecto de Presupuestos para el próximo año. Pilar Costa, con más trayectoria en el Parlament y el Govern que Marc Pons, proclama: «La inversión territorializada crece en Menorca más de un 123 por cien, mientras que en Eivissa, sin la partida de capitalidad de la Isla, sólo sube un 2,83 por cien; en Vila [Ibiza capital] baja un 6 por cien, y en Formentera, un 69 por cien».

Los diputados autonómicos del PSOE-Eivissa critican que Menorca reciba más inversiones que las Pitiusas.

Y la parlamentaria Irantzu Fernández, que se encarga del seguimiento de las inversiones de la Conselleria de Salud, añade que «sólo se contemplan dos millones de euros para Eivissa frente a los trece para Menorca».

Desacuerdos

Ante estas discrepancias, sería aconsejable fijar una mayor coordinación de criterios entre las direcciones del PSOE menorquín y pitiuso porque algo no cuadra en estas valoraciones.

Y si algo llama aún más la atención es el lamento desgarrador por el centro para personas con discapacidad física, que ha de construirse en Ciutadella: «Se está dejando a perder», afirman Marc Pons y Susana Mora. Cuando esta infraestructura, que ha sido reiteradamente reclamada por la Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca, fue anunciada por el PSOE como compromiso -¿señuelo?- electoral durante la campaña electoral del 2019, pero de la que nada más se supo durante los cuatro años del Govern Armengol.

Por no referirnos al nuevo Centro Integrado de FP de Hostelería en Ciutadella, que fue presentado en febrero de 2018 y que ahora, con un incremento del presupuesto inicial en un millón de euros, sale a exposición pública. El proyecto incluirá la demolición del edificio, la terminal portuaria construida en el puerto urbano de Ciutadella.

Juegos malabares

Cabe pensar que el actual Govern actuará y gestionará esta inversión con mayor celeridad. Pero al Govern Prohens también hay que reclamarle desde Menorca -exigencia que corresponde al Consell, y concretamente al gobierno de Adolfo Vilafranca- que no haga juegos malabares ni trilerismo financiero con la Ley de Reserva de Biosfera.

No hay que confundir ni utilizar esta ley para detraer recursos que corresponden a Menorca de la recaudación de la ecotasa. Nuestra Isla ha de recibir la nueva financiación que establece la Ley de Reserva de Biosfera y, al mismo tiempo, ha de tener garantizados los recursos que le corresponden procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible.

La ecotasa no puede generar la aportación que establece esta ley, porque lo comido no puede ir por lo servido.

Parlamentarios

El Cercle d’Economia de Menorca reunió el viernes, en el Club Nàutic Ciutadella, a los tres parlamentarios de Menorca en Madrid: el senador Cristóbal Marqués Palliser y los diputados Pepe Mercadal Baquero y Joan Mesquida Mayans. Un encuentro en el que trascendió la buena relación y sintonía personal entre ellos.

Los socios y el presidente del Cercle, Francisco Tutzó, aprovecharon la oportunidad y reclamaron unidad de actuación a los tres parlamentarios para reclamar soluciones en Madrid a las ‘cuestiones de Estado’ de Menorca.

Concretamente, la obsoleta torre de control en el aeropuerto, que ya ha acabado su vida útil, y el error de la torre virtual, que no ha entrado en servicio y no espera que lo ha haga. En segundo lugar, la OSP en el trayecto Madrid-Menorca, que necesita un refuerzo; y evitar experimentos con la ruta de Barcelona.

Tampoco se puede continuar demorando el segundo enlace eléctrico submarino con Mallorca. Y quedaron cuestiones pendientes de respuesta como las bonificaciones que han de llegar con el Régimen Especial aprobado en febrero de 2019, y a quién corresponde aprobar y desarrollar su reglamento.