Ni Santa Bibiana enguany ens és favorable per les coses de la pluja. Si hem de fer cas a la tradició popular, no plourà. Els experts pronostiquen un hivern més càlid del que és normal a la nostra àrea. La setmana del llarg pont de la intocable Constitució serà poc freda. S’apropa la festa de la sagrada unitat indivisible, lliure, gran i ben amarrada que molts aprofiten per anar de viatge. Dimarts, dia 5, la lluna arribarà al quart minvant a les 06 hores i 49 minuts del matí. Enguany no notarem ambient hivernenc. Els ajuntaments es podrien estalviar les garlandes nadalenques.

PER SANT NICOLAU PLOU SI A DÉU PLAU. Avui és el Primer diumenge d'Advent. I ja se sap que «per l'Advent posa't al sol i guarda't del vent», que en aquesta època no és gens recomanable, en canvi, el sol suau, sí. Dimecres se celebra la festa de la Constitució espanyola, que de tan espanyola que és, qualque dia s'enfonsarà ella tota sola. El dia que se celebra la Constitució també farà festa Sant Nicolau, bisbe turc que fa els obsequis als nins en general. Resulta també que és un defensor dels joves que es volen casar. SANT RECLAU OBRE LES FESTES AMB CLAU. Sant Nicolau és el patró dels aprenents i empleats, dels presoners, navegants, viatgers, forners i comerciants de vi. Té fama de «posar pau» entre els matrimonis i protegeix de febres i altres fúries. El mite de Sant Nicolau es va expandir per totes les contrades de l’Europa medieval i va anar a parar a l'Amèrica nòrdica i al pobre sant li canviaren el nom pel de santa Claus, així en femení, tot i haver estat mascle. Després li digueren pare Noel. D’aquesta manera tan increïble, es va anar transformant en la festa del consumisme per excel·lència, que ben aviat tots celebrarem el dia que no toca. SANT AMBRÒS FON EL TERRÒS. Per més cabotada, la vestimenta vermella del personatge va néixer gràcies a la publicitat nadalenca de la famosa beguda de cola. No sabem com acabarà aquest pobre pallasso, que l'han pintat de tots els colors. Sant Ambròs, dia 7, exerceix de patró dels cerers i apicultors i és el defensor de les abelles. Divendres, dia 8, serem a la Immaculada Concepció, la marededeu de l'Advent.