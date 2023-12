Servicios ciudadanos necesarios

El espejo, tal y como lo conocemos actualmente se inventó hace unos 200 años en Alemania. Concretamente fue el químico Justus Von Liebig quien desarrolló un proceso en el que aplicaba una delgada capa de plata a un lado de un panel de vidrio. Desde siempre en nuestros hogares, hemos tenido todo tipo de espejos, de decoración con marco de madera colgado en la pared, en los lavabos que diariamente nos miramos, para poder afeitarnos, las señoras peinarse y maquillarse, etcétera...En casa tenemos uno de mano de plata, que hace mas de cincuenta años fue un regalo para nuestra boda. Todos son prescindibles, en un momento dado..., tenemos uno en el cuarto de baño para verte de cuerpo entero, vatuadell cent llamps, mi trabajo es evitar verme antes de vestirme, apreciado lector para el espejo de plata no pasan los años, está como el primer día, pero, un servidor, jjj sin comentarios.

Los espejos de Circulación, son fundamentales para la seguridad circulatoria en las ciudades. Deben ser irrompibles de excepcional calidad óptica, para ampliar el campo de visión en cruces y puntos conflictivos de la vía pública, advirtiendo de la presencia de otros coches o peatones en la calzada con una visual rápida.

Hace unos días J.L. una conocida y seguidora de mis artículos sabáticos del DiariMENORCA, en una reunión de amigas, comentaron que el espejo de circulación, de la calle Sant Jordi de Mahón, cuando procedías de la calle Sant Josep no se veía nada, o sea, ni vehículos ni peatones. Afirmo que también me pasa a mi, conduciendo que no ves un carajo si vienen peatones o vehículos. ¡Mal!... Señores de Dalt la Sala, solucionen este problema, algún día tendremos un disgusto serio...lleva varios meses o mas, mi pregunta es ¿han circulado Regidores y Policía Municipal? ¡Mal!

Entramos en el colectivo de gente ostomizada, este ha sido mi caso, cuando sales de tu hogar, vas preparado con lo necesario para poderte cambiar la bolsa, en los sitios públicos como son bares, restaurantes, bibliotecas, museos, teatros, etcétera, lo mas importante para ti, es encontrarte un WC preparado para ostomizados, por supuesto limpio como una patena...por desgracia mas de un WC público, está hecho una mier...¡Mal! y cuando te encuentras uno en perfectas condiciones felicitas al responsable del local. ¡Bien!

A mas de una persona la palabra ostomizado, le puede sonar a chino, pero cuando entras en este mundo por haber sufrido una operación de cáncer de colón, empiezas a familiarizarte con esta palabra.

Informo a todos (incluye a todas) mis compañeros de viaje ostomizados, que en la Isla del Rey tenemos dos servicios wc para discapacitados, perfectamente señalizados, adecuados para poder cambiar la bolsa. ¡Bien!

Mi apreciado alcalde Hector Pons que siguió de cerca mis intervenciones quirúrgicas, la pasada semana me envía una foto del primer wc para ostomizados, instalado por los de Dalt la Sala, en el Local de Gent Gran de Sant Climent…resalto la frase suya: Ha quedat molt bé. En posarem més. ¡Muy bién!

Reciente me he tenido que desplazar a la oficina de Correos, en la calle Ciutadella, para recoger unos certificados, por estar ausente me dejaron las notificaciones en mi buzón…Es justo y necesario, resaltar la buena labor profesional de la joven ubicada en la ventanilla nº 3, simpática y me ofreció lotería de la Cruz Roja, que por supuesto compré para ayudar a esta ONG y si además nos toca, miel sobre hojuelas. En la calzada tienen dos plazas de aparcamiento, para los usuarios del servicio de Correos. ¡Bien! Pero…tendría que repintarse o cambiar la señal de aparcamiento, pone <Usuarios-Oficina de Correos-Max…0M>, o sea, ¿cuantos minutos podemos dejarlo estacionado?, mientras te atienden en Correos…si vivim mirall nou veurem.

José Barber allës

Mochilero

josebarberalles@gmail.com