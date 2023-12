Los protagonistas de Sasha y Volodia, novela del ruso Mijaíl Shishkin, son dos amantes que se intercambian cartas de amor. Se conocen desde la infancia, una guerra les separa, pero mantienen vivo su enamoramiento. Se necesitan uno al otro y se cuentan de todo, su día a día, sus infancias, sus recuerdos de amor, sus penas y sus alegrías.

Desde que se creó el cosmos, el destino de Sasha y Volodia era ser una pareja. Hasta que surgió una guerra. “Solo quedaba elegir cual -escribe Shiskin. Pero no supuso ningún problema, claro. La patria imbatida tiene guerras de sobra, bien lo sabemos, y los reinos amistosos pasan a los niños de pecho por las bayonetas y violan a las viejas antes de que hayas abierto el periódico”.

El conflicto bélico elegido por el contradictorio destino para alejar a los dos tiernos amantes es el conocido como Guerra de los Boxers que se libró los años 1900 y 1901 en China con la participación de diferentes potencias, entre ellas Rusia.

Pese a la lejanía impuesta por las fatales circunstancias, los dos jóvenes se sienten muy unidos por su amor.

“Miro la puesta de sol – le dice ella en su primera misiva-. Pienso: ¿y si resulta que ahora mismo, en este mismo instante, tú también estás mirando esta puesta de sol? Significa que estamos juntos”.

Cuando acaba de llegar al Cuartel general, él le dice: “Perdona que me salgan estas cartas tan cortas, no tengo nada de tiempo para mí. Y no descanso bien, tengo ganas de cerrar los ojos y creo que me quedaría dormido de pie. A Descartes lo mató la necesidad de levantarse antes del amanecer, a las cinco de la mañana, para dar clases de filosofía a la reina Cristina de Suecia. Pero yo todavía aguanto.”

La conversación escrita mantiene el ánimo de los dos jóvenes amantes. Pero cuando vamos avanzando en la lectura empezamos a notar algo extraño. La correspondencia continúa pero Volodia sigue hablando en ella de los horrores de la remota guerra china, mientras que para Sasha sí pasan los años y acaba por contar sus experiencias en la Rusia de plomo de los años sesenta. El misterio es que el cruce de cartas no se detiene y el amor persiste, como si vivieran en mundos paralelos.

La joven editorial madrileña Armaenia, fundada en 2016, nos ofrece con Sasha y Volodia, la oportunidad de conocer a Mijaíl Shishkin (Moscú, 1961), un destacado escritor de la Rusia moderna, ganador de los tres principales premios literarios de su país que por su firme oposición al régimen de Putin vive exiliado en Suiza.

Sasha y Volodia

Mijaíl Shishkin

Traducción de Marta Sánchez-Nieves

Armaenia Editorial

331 páginas