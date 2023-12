El Monasterio de las Concepcionistas, cárcel

Hace un par de semanas publiqué unos escritos referentes al Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas, de Mahón. En el más reciente hacía referencia a un escrito publicado en es «Diari» el año 1965, por la Abadesa Sor Maria de Gracia Victory Buils, en el cual recordaba que todas las monjas fueron desalojadas del Convento en el año 1936 hasta comienzos del 39, para convertirlo en prisión.

Apreciado lector, si no has tenido ocasión de leerlos, los tengo publicados en el blog del Menorca.info...el documento de la Abadesa del año 1965, su contenido es real, emocionante y para muchos lectores ha sido muy interesante su publicación.

A raíz de estos artículos mi querido amigo L.A., me comentó que su padre Pedro, estuvo encarcelado durante varios meses en el Convent de ses Monges tancadas. Estaba casado con Nineta con la que tenía dos hijos pequeños, ambos de conocidas familias mahonesas. Él era Alférez de Complemento de Artillería. Posteriormente, tras sus frustradas prácticas monacales, como decía el, lo trasladaron vía marítima en el velero Abel Matutes, a un campo de trabajo en Solsona y después al Castillo de San Fernando de Figueras donde, tras su voladura, vivió el final de la guerra, en que pudo regresar a Menorca.

Apreciado lector: esta historia de Pedro que estuvo preso por los republicanos, no es diferente a otras historias de presos encarcelados por los nacionales. Podría haberme pasado desapercibida cuando me lo comentó mi amigo Luis, pero vatuadell cent llamps, ¡es que conserva las cartas clandestinas que se cruzaron su padre y madre, estando encerrado en el Convento de Ses Monges tancadas, que sus padres guardaron dentro de una caja de cigarros habanos como recuerdo!…Son muchas, escritas a lápiz, con papeles diminutos, que su madre Nineta, camuflaba dentro de los panes cuando iba a verlo…Lo que no sabemos es como entregaba Pedro las suyas a su esposa.

Publicamos dos de ellas, una de Pedro y otra de Nineta, pero las trascribo para que sea fácil su lectura. El contenido de la mayoría reflejan el emocionante sufrimiento de una familia, con hijos de corta edad.

Pedro:

5-10-38

Queridísima Nineta: he recibido bien la comida. Bien por lo que me dices de la carta de papá a Curieres acompañando la de… Enterado de que aquel vendrá el lunes para que quizás antes os ponga cuatro líneas, dándoos de antemano su buena impresión.

Me entero de lo que me dices de Mercedes y …mas vale no hablar-genio y figura hasta …Mira haz lo que te parezca si los volveremos a tener todos en casa y …ya veremos donde nos volvemos a instalar en su día.

Me alegra mucho saber, que no os ha pasado nada con las tres alarmas que ha habido. Pero me gustaría más que alguien viniera a dormir a casa, pues comprendo que estás tan sola con los pequeños y podrías tener necesidad de cualquier cosa y te verías más arropada (¿madona des Vergeret donde duerme? o la Juana nuestra).

Con las líneas de esta mañana y las del mediodía y más si podéis hablar mañana con Antonio y papá, ya sabrás mi opinión sobre estas gestiones- opinión que coincide también con la tuya.

De momento no se me ocurre nada mas. Lo puedo y si me viene a mi mente alguna nueva idea ya te la expondré.

He mirado dos o tres veces por si os veía por el muelle y habéis hecho bien en no bajar después de todo. Ya vendrán tiempos mejores. Muchos recuerdos a todos, abrazos a mis papás, mas a los niñitos y para ti un fuerte abrazo de tu Pedro.

Nineta:

9-11-38

Querido Pedro ¡que alegría anoche! Los… que tuvimos que cortar muy deprisa ¡paciencia! no se dio cuenta pues disimulé. ¡hacía tantos días que no nos habíamos visto!. Justo lo que dices del traslado de dormitorio, pues supongo estaréis mas ventilados allí arriba; procura que no te falte para abrigarte – anoche te mande todos los calcetines y te quería decir que si no los querías todos ahora, me los devolvieras y te los iría mandando cada semana, haz lo que quieras, no te los compré algo más baratos, que son tan malos que estoy segura que enseguida estarían rotos y costaron 9 pesetas y pico y estos no mas de 12,80 el par ¡baratito he! Ya dirás si quieres uno o dos pares mas, pues ahora aun los hay. Tu papá acaba de salir ahora con el coche de Mica, directo para Ferrerias, puede que vuelva esta noche y puede que pernocte en casa de Antonia y regrese mañana por la mañana.

Lo que le ha dado fué agujereado el techo (de papel) de la cocina y la alpargata le ha quedado dentro. (aquí se refiere a una travesura de su hijo mayor de 4 años) Excluso decirte la risa que me ha dado y no he podido reñirle. Juana en cada momento le promete que avisará a los Guardias de Asalto, pero se queda tan fresco y es que en realidad no sabe que hacer, todo el día en casa ¡cuanta falta le hace un buen colegio! En fin querido Pedro, ya veremos lo que resulta, yo estoy hoy mas animada y a lo mejor tenemos cerca ya, lo que tanto deseamos, tu libertad y poder estar juntos. Todos te mandan muchos recuerdos, los peques besitos y un abrazo muy fuerte de tu Nineta. (sic)

Este artículo, lo dedico con todo cariño a los familiares de Pedro y Nineta, deseándoles puedan leer estas emocionantes cartas de hace casi 90 años y sigan guardadas en la antigua caja de cigarros…si vivim cartes veurem.

José Barber Allés

Mochilero

