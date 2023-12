Acaba el llarg pont de la Puríssima, amb l’hivern que ve de camí. Encara queden dies per arribar a Nadal, però els motius nadalencs ja ho decoren tot. Sembla que els pronòstics aposten per un hivern més càlid del compte. De totes maneres, si qualque cosa ha quedat clara d’aquesta tardor, és el seu caràcter excessivament sec. En general, els models apunten a un hivern una mica més eixut del que seria normal, i això que de per si ja és la segona estació de l’any més seca. Per tant, pel que fa a la pluja, tampoc sembla que hagi de variar gaire l’escenari.

AMIC DE LA MUNTANYA, AQUÍ PERD, AQUÍ GUANYA. Aquest refrany significa que els habitants de les zones muntanyenques són llests i no es deixen enganyar tan fàcilment. Demà és el Dia internacional de les Muntanyes. I També és Sant Damàs, que va ser papa i és el sant patró dels arqueòlegs. Sant Jeroni fou el seu secretari. Va néixer a Idanha-a-Velha, actual Portugal, però feu carrera a Roma. L'endemà, dimarts que ve, hi haurà el girant a Lluna nova a les 00 hores i 32 minuts de la nit, a Sagitari. Dimarts serà el Dia de la sanitat universal. EL QUE NO ES FA EL DIA DE SANTA LLÚCIA, ES FA UN ALTRE DIA. La foscor domina durant el desembre. Dimecres, dia 13, arriba Santa Llussia, patrona de les modistes, matalassers, oculistes, fotògrafs, cecs i altres oficis que requereixen bona vista. Serem als dies de menor durada de l’any, de fet dimecres és el dia més curt de l'any, encara que amb la nit més llarga. Una jornada molt indicada per proveir-se de l’aviram que es necessitarà per celebrar les festes nadalenques, de manera especial galls i indiots. PER SANTA LLÚCIA, NI MINVA LA NIT, NI CREIX EL DIA. La manca de lluminositat és acusada els capvespres de desembre. La nit cau ràpidament, sobretot els dies plujosos, en els quals la foscor és notòria i predominant. Ara hi ha poques hores de sol per a encalentir la terra i, en canvi, moltes hores de nit per a refredar-la. Són dies de treure els comptes de Salomó, «dies d’encoure» o «pactes de Nadal». S’elaboren aquests càlculs a partir del dia de Santa Llussia i fins a la nit del dia 24.