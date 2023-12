Avui, tercer diumenge d’Advent, és Sant Llàtzer, que protegeix els cans i ens guarda de cremades i llagues de mal curar. Dimarts, dia 19, tendrem el Quart creixent a les 19 hores i 39 minuts. La lluna creixent és la millor per a tallar fusta per a fer els mànecs de les aixades. La darrera setmana de la tardor és a la vegada la primera de l’hivern, que sembla que tornarà a presentar nivells més càlids de l’habitual. Un estudi publicat recentment, demostra que les aigües de l’Atlàntic Nord, són més calentes que a la dècada de 1980.

NADAL EN DILLUNS, FESTES A MUNTS. La setmana comença amb Sant Gracià, demà, dia 18, al qual podeu invocar per trobar les eines perdudes. Cau el mateix dia que la Mare de Déu de l’Esperança, que protegeix les dones embarassades i els parts. Queda una setmana per arribar a Nadal i s’esperen poques sorpreses. Dimecres, dia 20 serà Sant Domènec de Silos, que protegeix d’insectes i és el patró de dones gestants, pastors i presoners. Com que estam amb regnat de les llunes nova i creixent tendrem la mateixa tonada: es queixaran les persones velles del fred, i tendran tota la raó del món.

PER SANT TOMÀS, ESTIRA EL PORC EL NAS. La reforma darrera del santoral va passar aquest sant al 3 de juliol. Abans del 1955 era el 21 de desembre. És el patró dels arquitectes. Divendres, dia 22, entrarà la nova estació hivernenca a les 4 hores i 27 minuts de la matinada. Hivern astronòmic i hivern meteorològic, enguany no aniran junts. No és dolent que faci fred: «hivern fredós, estiu calorós», recorda el refrany. És temps d’empeltar i treballar els arbres fruiters de fulla caduca.

PER NADAL, EL DIA S’ALLARGA UNA PASSA DE PARDAL. Hi ha una sèrie d’indicis que entreveuen un lleuger augment del dia. Ho noten, de forma especial, les persones que estan en contacte amb la naturalesa. La curta durada del dia influeix en les temperatures. Durant els dies anticiclònics i estirats hi ha poques hores de sol per a encalentir la terra i, en canvi, moltes hores de foscor per a refredar-la. Podreu comprar porcellins i també l’almanac que us pugui treure de dubtes per a l’any que ve.