Director gerente de las empresas Lucus Gestió d’Espais i Natura, Spiritual Mallorca, y Pendent Serveis i Gestió, Rafael Durán Vadell desempeña la presidencia de la Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur), que agrupa la mayor parte de empresas que ofertan actividades especializadas en el ámbito turístico y de ocio de las Islas, con más de treinta compañías asociadas.

Culto -cursó Historia en la UIB-, organizado y emprendedor, Durán explica que las empresas de Abactur «apuestan por la desestacionalización y, como prueba de ello, más de la mitad de sus asociados tienen abierta su actividad también en temporada baja, en situaciones de baja conectividad y escaso movimiento de turistas».

A través de Spiritual Mallorca gestiona las visitas a espacios tan emblemáticos como los santuarios de Lluc y Cura, La Porciúncula, la basílica de Sant Francesc y Santa Eulàlia. Mantiene una estrecha vinculación con Menorca, que incluye Business Owner. Menorca Natura, Cultura, Turismo que organizó en marzo de 2012, con motivo del Dia de les Illes Balears, el homenaje del Consell al barítono Joan Pons con motivo de los cuarenta años de trayectoria profesional en la lírica internacional.

Gestión en Menorca

Desde marzo de 2020 Durán dirige, a través de Pendent, la fortaleza de La Mola, tras ganar el concurso convocado por el Consorcio del Museo Militar de Menorca. A partir de enero de 2022, y gracias al acuerdo alcanzado con la Fundació Illes Balears, administra las visitas al yacimiento arqueológico de Torralba d’en Salort.

Y en junio pasado asumió la gestión de la emblemática casa museo de Binissuès, situada en Es Pla Verd, mediante la firma del acuerdo con el propietario de esta finca rural, Carlos de Salort Sintes, conde de Torre Saura.

Rafael Durán promueve ahora otra iniciativa para Menorca, con la que quiere impulsar la visita a los diferentes espacios emblemáticos que está gestionando. Se denomina «Menorcacard».

«Menorca -afirma- es mucho más que sol y playa. Ofrece la oportunidad de descubrir la Isla desde otras perspectivas y vivir una gran experiencia cultural al integrar historia, arqueología, etnología, el apasionante mundo de la nobleza menorquina, el patrimonio militar y de la Iglesia, y también descubrir la autenticidad del campo y la producción rural en los llocs».

Rafael Durán, presidente de la Asociación Balear de Actividades Turísticas.

La «Menorcacard», que se pondrá en marcha coincidiendo con el inicio de la temporada turística de 2024, también ofrecerá la oportunidad de la visita a la casa señorial de Can Salort -la antigua casa Martorell-, en la calle Mayor del Borne- y también la Catedral de Ciutadella mediante un acuerdo con la Diócesis, que ahora se presentará.

Según Rafael Durán, «Menorca atesora una riqueza cultural que constituye uno de los principales valores para impulsar la desestacionalización de la temporada». Alude a «unos edificios y enclaves únicos que atraen a un visitante interesado por la cultura y el patrimonio, respetuoso, y que sabe apreciar sus valores. Un visitante al que hay que darle la oportunidad de acceder y recorrer estos espacios exclusivos».

Los presupuestos

Con la incertidumbre que acecha los presupuestos autonómicos del 2024, en el Consell de Menorca Adolfo Vilafranca cuenta con las bazas suficientes para que salgan aprobadas las cuentas de la institución insular.

La consellera de Vox, Maite de Medrano, a pesar de que ya no forma parte del equipo de gobierno, carece de argumentos para votar en contra. De hecho, no ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos elaborado por el Partido Popular, se abstuvo en la Comisión de Economía el viernes cuando se dictaminó la propuesta; y votó a favor de los presupuestos municipales de Ciutadella, donde ejerce como concejal.

De Medrano, arquitecta de profesión, que no entiende determinados usos de la política institucional y partidista, no quiere alinearse con la oposición -PSOE y Més- al concluir que no se comprendería su voto en contra de los presupuestos del Consell.

«La Payesa»

Los ocho llocs que, hasta final de mes, pueden suministrar leche a «La Payesa» aguardan respuestas y salidas a su difícil y dura situación.

Si no llegan las soluciones, tendrán que sacrificar vacas en producción láctea, lo que mermará la cabaña vacuna menorquina, y algunas explotaciones se verán abocadas al cierre o bien a buscar, de manera precipitada, alternativas a la actual producción.

La propuesta de producir cuajada llega tarde, porque son necesarias unas costosas inversiones que exigen tiempo y dinero. Era preciso contar con un mínimo de seis meses, para unas soluciones que ahora son inviables.

Y respecto al Plan Provilac 2024, ¿están dispuestos a invertir propietarios y payeses cuando están perdiendo hoy con la producción de leche?