Enguany Nadal cau en dilluns i arriba acompanyat amb pronòstics de fred a la matinada. Ha entrat l’hivern de veritat i els capvespres aviat començaran a créixer. Dimarts, dia 26, és Sant Esteve, el rei de la segona festa, patró dels cavalls i protector dels amnèsics i festa tradicional per excel·lència. Dimecres, dia 27, arriba Sant Joan, el de les purgues en gran, patró dels casats. La lluna serà plena a la 1 hora i 33 minuts de la matinada. L’evangelista, a més de protegir de calabruix, és patró dels gremis d’escriptors, astròlegs, poetes i reporters.

ELS DOLÇOS DE NADAL, DUEN MAL DE QUEIXAL. Es prepara la festa i els forns no aturen aquests dies un instant. La major festa gastronòmica de tots els mesos obliga als rostits de porcella, indiots i aus farcides. També als dolços, neules, torrons, coques i llet d’ametles. Per les festes de Nadal inclús la sopa i la carn de cada dia tornen més solemnes. Dijous, dia 28, serà el torn dels Sants Innocents, que n’hi ha molts i viuen tan contents i diumenge, dia 31, per descomptat, serà el darrer dia de l’any.

ANY BIXEST, ANY FUNEST. L'any 2024 serà un any bixest. El corrent en raig o jet stream és un dels elements meteorològics que més influeixen el clima de latituds mitjanes, incloent-hi el nostre. El comportament del raig polar està darrere de molts dels extrems meteorològics que ocorren arreu del món perquè és un corrent que modula les grans borrasques i anticiclons. Un estudi publicat per la Universitat de Chicago dona dades interessants. Segons els autors, el raig polar pujarà de latitud, en direcció al pol. Un raig polar més alt implica menys borrasques visitant el nostre país i una major influència dels anticiclons subtropicals.

EL FRED DE NADAL DOMINA L’ANY. Podeu cavar a fons els arbres malaltissos i se’ls posa terra nova ben adobada. Si sou d’aquells que mai no us toca la rifa, pensau que hi ha un proverbi ridícul que assegura que els doblers no fan la felicitat. La nit d'avui se celebra la nit de Nadal, festivitat considerada en els refranys meteorològics com una de les més fredes del calendari. Les dites es refereixen a la seva fredor.