Finalizamos el año 2023 con luces y sombras

El pasado mes de octubre sa Costa de ses Voltes estuvo acordonada por la caída de una roca; el día 4 de este mismo mes un conductor tuvo un accidente, derribando parte de la balaustrada, unos sesenta elementos que quedaron destrozados, arrojando una tasa de 0,91 milímetros del alcohol por litro de aire espirado, según informaba EsDIARI, la reparación tendría un coste de unos 35.000 euros, impuestos incluidos, por supuesto también estuvo acordonada, los dos casos para proteger a los peatones...El primer caso no es previsible, solucionado el tema fuera vallas. ¡Bien! El segundo si que es reprochable por la conducción irregular, por haber tomado bebidas alcohólicas ¡Mal!. Según fuentes bien informadas será el juez quién determine la responsabilidad de sufragar los gastos de reparación, el conductor o su seguro, esperemos que no sea el Ayuntamiento el perjudicado...vatuadell cent llamps, no con mis impuestos municipales. Hace poco bajando por sa Costa de na Gilda, pude ver como los obreros estaban trabajando para reponer las balaustradas, confeccionadas por una empresa local. ¡Bien!

En el puerto de Mahón, en estas fechas Navideñas siempre hemos podido disfrutar de la famosa Estrella de Belén, que según la tradición cristiana guio a los Reyes Magos al lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hace muchos años la que podíamos ver en la Isla del Rey, desapareció con buen criterio, ya que se tenía que reparar con billetaje, el dinero que se recauda siempre se gasta con necesidades prioritarias. La de la Base Naval, que estaba montada en la parte superior de la antena de comunicaciones, este año ha desaparecido, no así los adornos luminosos, una pena ya que estas noches la podían contemplar los barcos desde estribor esta «estrella» que los guiaba hasta los muelles comerciales, ya sé que debe ser complicado repararla y subirla, pero seguro que el presupuesto de gasto que tienen, no da para mas. A la Autoridad Portuaria de Baleares, es justo y necesario felicitarla, por la instalación de adornos luminosos, entre ellos la Estrella de Belén, en el mismo muelle de sus dependencias, en cuya zona el día 5 de Enero como cada año, llegan los Reyes Magos de Oriente, últimamente a bordo del velero Sir Robert Baden Powell. ¡Muy bien! Apreciado lector, mañana vamos a celebrar el fin de año, en nuestro apreciado y querido restaurante La Minerva, de mi amigo y gran profesional de la restauración, Lázaro Alcaide, nos deleitará con un esmerado y suculento menú titulado , terminar bien el 2023 y empezar el 2024, bien cenados, con salud y alegría…bien acompañados de dos parejas amigas nuestras. ¡Bien! El pasado sábado, el centro de nuestra ciudad estaba abarrotado de gente que además de celebrar el tardeo, se añadía la Noche Buena, varios ciudadanos se han quejado, de la falta de previsión, por los de Dal la Sala, instalando contenedores grandes para depositar la infinidad de vasos y botellas, arrojados en plena calle, también sanitarios portátiles, para evitar a los incívicos mear en los rincones callejeros…Doy fe de los riachuelos de meado, en la plaza de la Conquista, carrer Alonso III y carrer Pont des Castell, también recriminar al vecino de esta zona, que depositó su basura fuera del horario permitido, lo podíamos divisar a las 9 de la mañana de Navidad...por favor guárdalo en tu hogar, como hacemos muchos de nosotros y lo sacamos cuando toca. ¡Mal! El último párrafo de denuncias del presente año, es de mi amigo J.H. lector de esta sección de EsDIARI. Coincidimos en el parking de la calle Febrer i Cardona, entre el Colegio Sant Josep y Estadio Mahonés, teníamos aparcados nuestros coches y estaba indignado ya que un balón de futbol reglamentario, procedente des Camp del Menorca, cayó encima de su vehículo y hubiera podido hacerlo sobre alguna persona que está esperando la salida de los alumnos de dicho colegio. Vatuadell cent llamps, es que las redes instaladas en dicha instalación deportiva están rotas desde hace tiempo. ¡Mal! Recomendamos a los responsables, la reparen para evitar alguna rotura de lunas de automóviles o darle a algún peatón. Este aparcamiento hace poco tiempo lo han cubierto, instalando placas solares, obra totalmente necesaria ¡Bien!, pero muchos usuarios se me han quejado, ya que cuando llueve se mojan cuando sacan el correspondiente tiket de la maquina «traga perras», no quedando cubierta con esta reciente obra. ¡Mal! Una felicitación de Navidad que me ha encantado ha sido: «Mirando a Delibes pienso que a veces, más que el destino, lo importante es con quién compartes el camino» junto la escultura del famoso escritor. ¡Bien! Apreciados lectores/as mi deseo es que el próximo año, tengáis mucha salud y que compartáis el camino con buena compañía…si vivim molts anys veurem. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com