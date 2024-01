Avui és Sant Raimon de Penyafort, dominic i patró dels advocats. Va ser ell que aixecà l’excomunió del rei Jaume I, ja que fou gran amic seu. Aquests dies enrere han sortit un munt de calendaris i almanacs, tots interessants. Aquesta setmana tornarà el fred. No us faceu massa enfora del braser, que a partir de dimarts les nits seran fredes. Dimecres i dijous, s’esperen noves precipitacions. Diuen que «al gener, els forts li tenen por». L’agricultor té poca feina, cuida el bestiar i fa foc. La poca pluja caiguda no és suficient, de moment, per a canviar el color dels camps illencs.

AIGUA DE GENER PER TOT EL CAMP VA BÉ. Els dies han començat a créixer i els ametlers més valents d’enguany treuen les primeres flors, tot i que no solen omplir el paner. Tampoc la xilella ajuda gens. Segons les sacsejades que durant aquest mes facin els termòmetres, seran les collites. Alimentau bé el bestiar de peu rodó, que s’apropa Sant Antoni i les beneïdes són al cap de cantó. És temps de guaretar la terra i cavar els arbres. Som en el temps de sembrar tarongers. GUARET DE GENER, TOT L’ANY BON COLOR TÉ. En terrenys per a nous conreus i de preparació de la vinya es realitzaran llaurades fondes, sobretot si s’ha de sembrar remolatxa o alfals. Aquestes són feines habituals en terrenys en els quals es pensi sembrar a la primavera. La lluna, dijous dia 11, farà el Girant. La lluna nova serà a les 03 hores i 10 minuts de la matinada, amb pronòstics de temps variable. Diu el refrany «en lluna de gener, tirar de manta i braser». Les dites populars de l’ambient rural també li atribueixen el zel dels moixos. Ens referim a la típica imatge del moix domèstic miolant a la part alta de la teulada. SEGONS SIGUI EL MES DE GENER, MENJARÀS PA DURANT L’ANY QUE VE. Venen dies adequats per a la preparació de planters per fer noves sembres d’horta, amb abonat de fems i minerals. El gener és el mes dels moixos i si voleu que els vostres animals domèstics tenguin descendència siau complaents i deixau-los que vagin de nit de marxa. Si voleu aviram casolà és el moment per posar la lloca a covar. Als mercats podreu comprar polls a bon preu.