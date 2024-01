LAS PALMERAS SIGUEN ESTANDO ENFERMAS

Ya hemos dejado atrás el año 2023 y continuamos con el nuevo 2024, apreciados lectores, os deseo este largo camino sea venturoso y lleno de salud y como decíamos la pasada semana, pienso que a veces, más que el destino, lo importante es con quien compartes el camino.

El pasado martes tomando una caña de cerveza con mi esposa, en una terraza de la calle del Rosario, al mediodía a la hora del Ángelus, se para mi amigo J.A.F. nos deseamos el habitual Feliz Año y como es persona muy preocupada con el medioambiente, que los pueblos y ciudades de nuestra Isla, estén en perfecto estado de revista, desde hace tiempo una de sus preocupaciones, a la que comparto, es el mal estado de muchas palmeras de nuestra ciudad. Quedamos que me pasará por wasap varias fotos recientes. Dicho y hecho, las recibo con el siguiente comentario:

Hola José, aquí tienes las fotos de las que te he hablado esta mañana. Todas corresponden al Parque de Es Freginal. Si no se toman medidas inmediatamente acabarán perdiéndose todas las palmeras. Y las palmeras son un patrimonio de muchos años. Las fotos no son buenas pues las tomé ayer cuando el día estaba nublado. Si te pueden ser útiles me daré por satisfecho. Un abrazo!

Por supuesto amigo J.A. me son útiles y el miércoles pasado bajando por la cuesta de la Pescadería, pude comprobar que también hay muchas palmeras enfermas desde hace muchos meses, concretamente en el Parque Rochina, vatuadell cent llamps, si este jardinero QEP que trabajó de valiente para sembrar todo tipo de árboles, palmeras, varias plantas, cuando remodelaron importante bajada-subida desde el puerto hasta la ciudad de Mahón, estaría avergonzado de ver la falta de mantenimiento, en especial las pobres palmeras.

Leemos por internet: “El Parque Rochina situado entre el tramo que va desde la Plaza España hasta el puerto, en unas grandes escalinatas, con un precioso jardín de palmeras, entre otros muchísimos árboles, parques infantiles, bancos, y un encanto sin precedentes, con plantas enredaderas por todos los costados y el árbol más viejo y más grande de la ciudad.” (sic). De esto hace mucho tiempo, jjjjj

Cambiamos de barriada, en la calle del Obispo Goñalons, también podemos ver que varias palmeras necesitan cirugía, posteriormente a la UCI o definitivamente al Campo Santo, para evitar contaminar al resto de árboles, plantas, etcétera…Esta recomendación no es coña, va por varias barriadas de nuestra ciudad, incluido el polígono industrial.

Apreciado lector, mientras estoy delante del ordenador tecleando, para que este artículo llegue al DiariMENORCA, esta vez en vez de escuchar música, estoy deleitándome con la canción <Las Palmeras>, tengo mi equipo de música, SONY que a pesar de los años el pobre funciona a la perfección, un disco LP del cantautor y poeta argentino Alberto Cortez, que el próximo día 4 de Abril, hará cuatro años de su fallecimiento…Que tiempos aquellos que los poníamos en los guateques, con el tocadiscos portátil. Me permito recordar unas estrofas de la letra:

Ay, mi corazón está empezando a padecer

Desde que yo te conocí, mi dulce miel

Sé que para mí es muy difícil olvidar

Todo el encanto de tu voz y tu mirar

Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración

Y forjar nuestro nidito de pasión

Ven, que las palmeras saben de mi amor

Ven, que mi alma ya no puede de dolor

….

Quiero tus besos

Oh, con frenesí

Cariño mío

Dime que sí

Mi cariñito

No digas "no"

Oh, con las palmeras

Yo he de morir.

El pobre ya falleció, las palmeras nuestras aún estamos a tiempo, con unos buenos cirujanos-jardineros, de salvarlas.

El Consell Insular de Menorca informaba: “El Departamento de Economía, Medio Ambiente y Caza del Consell Insular de Menorca ha detectado y confirmado la presencia de un ejemplar de la especie Picudo Rojo en una palmera de un jardín particular de Maó, por lo que ha activado el protocolo de actuación para plagas.

El Picudo Rojo de las Palmeras, Rhynchophorus ferrugineus, se ha extendido de manera preocupante en los últimos años por todos los países del Arco Mediterráneo, atacando un gran número de palmeras, siendo la palmera canaria (Phoenix canariensis) la más afectada.

El Departamento de Medio Ambiente recibió el 8 de octubre el aviso de un jardinero profesional de que una palmera de un jardín particular de Mahón presenta síntomas de la presencia de este insecto. Ese mismo día los técnicos del Consell Insular se personaron en la zona mencionada confirmando que efectivamente los indicios parecen apuntar a que se trata de Picudo Rojo, pero no se pudo contactar con la propietaria de la vivienda.

Finalmente, el día 9 se pudo localizar a la propietaria y tras proceder a cortar algunas hojas de la palmera se pudieron apreciar la presencia de tres capullos, uno de los cuales ya tenía un espécimen de adulto desarrollado dentro. Este hecho fue comunicado al jefe de servicio de Agricultura del Govern de les Illes Balears para su conocimiento.

Los síntomas que presenta una palmera afectada por este escarabajo son: asimetría de la copa, decaimiento de las hojas, y debilitamiento de la parte central.

Si se detectan estos síntomas, se ruega que se contacte con el departamento de Agricultura del Consell de Menorca en el teléfono 971 35 59 93 o través de la web www.cime.es, en la sección de Participación Ciudadana, Información, sugerencia y quejas.

El protocolo de actuación una vez localizado el ejemplar y confirmado que se trata del Picudo Rojo es el siguiente:

- Tratar la palmera con una primera dosis de clorpirifos.

- Cortar la parte afectada.

- Incinerar en la planta de tratamiento de residuos de Milá.

- Inspeccionar las palmeras de los alrededores.

Si no se realiza ningún tratamiento, el ataque del Picudo Rojo es letal para la palmera infectada. De hecho, estos insectos demuestran una capacidad de colonización elevada dado que pueden mantener vuelos de hasta cinco kilómetros.

En España, donde se detectó por primera vez en 1993 en Granada, la plaga se ha desarrollado rápidamente por el sur, este y noreste peninsular, estando presente en todas las regiones mediterráneas y también las Canarias.

Jornada informativa:

El año pasado en las instalaciones del Centro de Capacitación Agraria de sa Granja del Consell Insular acogieron unas jornadas de Control Integrado de Plagas en Espacios Verdes, organizadas por la Fundación Cajamar, el Govern de les Illes Balears y el Consell Insular de Menorca. Un centenar de personas, entre técnicos y expertos en jardinería, biología y gestión de parques y medio ambiente municipales, recibieron información y debatieron sobre las últimas técnicas de tratamiento para la plaga del Picudo Rojo de las palmeras, entre otros temas.

Mahón, 11 de octubre de 2013” (sic)

Espero tomen nota y actúen en consecuencia los responsables de turno, si vivim palmeras sanas tindrem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com