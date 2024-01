Sobre los móviles (los smartphone) y su influencia en la salud empezamos a hablar hace al menos 8 años («Es Diari» 26-09-2016: 15) pero sobre todo en el posible riesgo de producir cáncer. Y es que es cierto que existen estudios en modelos animales que demuestran cómo las ondas electromagnéticas (OEM) tendrían acciones sobre los tejidos, produciendo calor y otros efectos biológicos y que éstos en el ser humano ya eran conocidos antes de los móviles debidos a la radio y la televisión; sin embargo la acción de éstos se circunscribía a todo el cuerpo humano al contrario de los móviles que básicamente actúan en un punto concreto como los lóbulos temporal y parietal del cerebro; lo que instó al estudio de tumores en dicha localización, como los gliomas y los neuromas acústicos y que agencias como la International Agency for Research on Cancer (IARC/WHO) clasificaran a las OEM como «posibles carcinógenos».

Sin embargo, estudios clásicos como el del Interphone (Int J Epidemiol. 2010) no demostró que los teléfonos móviles aumentaran el riesgo de tumores cerebrales. Algo que confirmó Benson VS et al (Int J Epidemiol 2013) hace 10 años tras el seguimiento de 791.710 mujeres de la cohorte del UK Million Women Study, y corroboró en actualizaciones posteriores.Pero por contra, vimos, que Lennart Hardell et al (Pathophysiology 2014) analizando una población extraída de un registro poblacional sueco (Swedish Population Registry) llegó a la conclusión que la utilización de móvil durante más de 25 años triplicaría el riesgo de presentar un glioma y que este riesgo se elevaba si se empezaba antes de los 20 años, pues se apunta que los cerebros de los individuos jóvenes tendrían una mayor conductivilidad al estar su cráneo en formación. Por lo que se recomendaría utilizar dispositivos de manos libres o escribir mensajes de textos para evitar ponerse el teléfono en el oído.

Sin embargo, como vimos los resultados son contradictorios pues su uso generalizado impide contrastar los resultados con grupos control (personas que no utilizan el móvil) a partir del cual se puedan extraer conclusiones fiables.

Sin embargo, hoy hablamos de un tema distinto, sobre si las OEM podrían afectar a la fertilidad. Un tema que preocupa a los médicos que observamos cada vez más problemas de infertilidad en parejas jóvenes debido a alteraciones de la calidad del esperma del varón, un problema que, leo, se remonta a 30 años atrás sin que se conozca claramente la causa. Se le achaca al exceso de peso, a la obesidad, al tabaquismo, al consumo de alcohol, al estrés psicológico... la contaminación ambiental, pero no se ha podido descartar a los teléfonos móviles debido a que emiten OEM (800-2200 MHz) que pueden ser absorbidas por el cuerpo, como hemos comentado. Algo que ha sido demostrado en ensayos clínicos con modelos animales, en ratas o ratones, en las que afectarían a la calidad del esperma de éstas y podría provocar cambios histológicos en los testículos; algo que no queda del todo claro en estudios in vitro con esperma humano (Chu K.Y.et al, Eur Urol Focus. 2023).

El problema de los estudios de campo en humanos es que existen pocos y estos tienen resultados contradictorios debido a la existencia de factores de confusión.Hoy comentamos un estudio no publicado que hemos tenido acceso a partir de Medscape (Philippe Tellier et al), un estudio observacional suizo iniciado en el 2005 sobre una gran cohorte de 2.886 varones jóvenes (entre 18 y 22 años) extraídos entre 2005-18 del reclutamiento de mozos para el servicio militar y que realizaron un cuestionario sobre su relación con el smartphone.

En estos se evaluó la exposición a estos dispositivos (tiempo y manera) y la calidad del esperma (volumen, concentración y recuento total de espermatozoides, así como la movilidad y morfología de los mismos).

Según este análisis se demostró una asociación significativa entre el uso frecuente del teléfono (> 20 veces por día) y una menor concentración de esperma (en ml). Sin embargo, no se demostró cambios en la movilidad o la morfología de los espermatozoides.

Tampoco se demostró ningún cambio según el lugar donde se portaba el teléfono, por ejemplo bolsillo pantalón o chaqueta.

Como se ve a pesar del tiempo transcurrido no tenemos datos fiables sobre los posibles riesgos para la salud de las OEM trasmitidas por los teléfonos móviles, sea sobre el riesgo de cáncer o de su repercusión sobre la fertilidad. Faltan (si es posible que puedan hacerse) estudios de cohortes prospectivos que estudien en profundidad dichos efectos secundarios.