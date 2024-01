Comença la Setmana dels Barbuts, els sants posseïdors de llargues barbes que acompanyen les temperatures més fredes del mes de gener. Les barbes de Sant Pau, primer ermità, Sant Maure i Sant Antoni, són famoses. Dilluns, dia 16, també és Sant Honorat, que no era barbut, però que s'apuntà a la festa igualment. Protector contra la sequera, la mala fortuna i les pluges, aquest ermità va arribar a ser arquebisbe. Recorda el refrany que «pluja a la Setmana dels Barbuts, cada raig val cinc escuts».

SANT ANTONI EN AQUEST POBLE, EL FA MÉS GRAN I NOBLE. Arriba la setmana que celebram, a tots dos junts, Sant Antoni i Sant Sebastià, antigament els sants «fredolers» del calendari. El camp, els animals i les plantes ja comencen a notar l'augment de la claror del dia. Sant Antoni, dimecres dia 17, farà repicar les campanes i encendrà el foc el vespre anterior. Foguerons i beneïdes ompliran la setmana en honor del sant protector dels animals. Sant Antoni també és el patró de Menorca, dels menestrals, traginers i manescals. L’advocació de Sant Antoni es vesteix de nombrosos rituals. És la festa bona dels ramaders i agricultors.

PELS REIS HO NOTEN ELS BOUS; I PER SANT SEBASTIÀ, TOT EL BESTIAR. Dijous, dia 18, la lluna nova ja serà al Quart creixent a les 21 hores i 53 minuts a Àries. Fredor i brusquines. Això significa que a partir d’avui, no es pot matar el porc. Sant Sebastià, dissabte, dia 20, tradicional advocat hivernal contra les pestes, guarda de fam, guerra i de tot mal. El dia ja s’haurà allargat una hora, des del solstici. Som en el temps de sembrar faves i collir taronges i mandarines. Es continuarà trasbalsant el vi.

PER SANTA AGNÈS, UNA HORA MÉS. Diumenge que ve és Santa Agnès, patrona dels jardiners. Una fita per començar a podar els arbres grossos, pomeres i pereres. Plantau garrovers i figueres. Convendrà abonar l’hort, on podreu sembrar els primers planters de tomàtigues. S’ha de sembrar llavor de porro si es vol que aguantin un any sense treure trompa. Arriba el temps de trasplantar els fassers i les palmeres, sembrar pèsols d’olor i posar adobs a la terra per fer un bon jardí.