Avui és Santa Agnès, patrona dels jardiners i ja se sap que «per Santa Agnès, feis el que heu promès». Enguany aniran bé les vinyes, tot i que no fa el temps que tocaria. Som al gener i entrarà una setmana que hauria de ser rigorosament freda i amb pluja. Diuen que tots els sants del gener duen la seva capa i van resguardats del fred, excepte Sant Sebastià. L’hivern encara no ha dit les darreres paraules. Hem tengut temperatures més aviat altes i sembla difícil -però no impossible- que es produeixin episodis greus de fred.

EL FRED DE SANT VICENÇ I LA CALOR DE SANT LLORENÇ NO FAN TREMOLAR LES DENTS. Demà dilluns, per Sant Vicenç, patró dels vinaters, els refranys pronostiquen que «venen els vents i el sol ja entra pels torrents» i allà on el sol no entrarà, ni casa ni vinya hi vagis a plantar. Aquest sant sol dur qualque ventada associada. Els vells calendaris representen el mes de gener amb escenes de gent que s’escalfa prop de la xemeneia. Però això era antigament. De totes maneres, no convé guardar encara el tapament gruixat per anar a dormir.

PER SANT PAU, UNA HORA HI CAU. Arriba la setmana de la Conversió de Sant Pau, prevista al refranyer com una data en la qual l’hivern cedeix una mica en els seus rigors i intensitat. Dimecres, dia 24, serem a la festa de Sant Francesc de Sales, patró de periodistes i escriptors. La lluna, dijous, serà plena a les 16 hores i 19 minuts de l’horabaixa. Per la Conversió, dia 25, serà bon moment per a sembrar cebes i alls, que sortiran coents i rabiosos. Som al temps per sembrar patates de varietat mitjana, pastanagues i remolatxes.

LLOQUES DE GENER FAN UN DOBLER. Diumenge que ve, dia 28, és Sant Tomàs d’Aquino, patró dels estudiosos, llibreters, científics, estudiants i universitaris. Un sant invocat per aprovar els exàmens i contra les tempestes i els llamps. Es poden els arbres fruiters i ornamentals que perden la fulla. Sembrau llimoneres i figueres de branca i colliu taronges, llimones i mandarines. Separau i cremau, les que han mal madurat o tenen picada de mosca. Les taronges de qualitat superior, guardau-les per menjar i per fer taronjades.