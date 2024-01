Un parque público en Malbúger que parece una selva

En esta sección hemos dedicado varios artículos, a petición de algunos vecinos, de la urbanización de Malbuger, por la falta de limpieza municipal, aceras en mal estado, falta de puntos de luz para la seguridad de los peatones, etcétera.

Esta vez ha sido mi amigo J.T. vecino de la calle Anatolia, de dicha urbanización, por cierto donde está ubicada la sede del Consell Insular, su queja es que el parque interior público, está hecho una selva, que podría servir para una película de Indiana Jones, que más quisieran las vecinas encontrarse a Harrison Ford, jjjj ; los jardineros municipales a veces llevan semanas sin aparecer para podar los árboles, arrancar las malas hierbas; faltan puntos de luz por lo que es peligroso deambular por su interior por la noche, me comenta otra vecina C.C. que han desaparecido los cuatro bancos que había en el interior, los vecinos se pensaron que los habían quitado para restaurarlos, nada de nada, desaparecidos en combate como la película de Chuck Norris,… Me pasan por wasap varias fotos, además de varios comentarios, al respecto, por supuesto pos fill a s´agulla.

Mi ejercicio actual es el caminar, por prescripción facultativa, antes era el tenis, pero algo hay que hacer, o no apreciado lector, cojo mi mochila, teléfono móvil, al ponerse el sol, me dirijo al parque público de la calle Anatolia.

Cruzo con tranquilidad el paso de peatones en frente de la gasolinera De Paso, muy bien señalizado en la calzada y señal luminosa de aviso para los vehículos, los usuarios lo agradecemos y aplaudimos. ¡Bien!

Por cierto, hace días se quejaba nuestro carnicero que en la Vía de Ronda, los pasos de peatones la mayoría de las señales de aviso no son luminosas, totalmente de acuerdo con él. ¡Mal! Apreciado J. tu encargo ha sido atendido, espero que sigas ofreciéndonos tus mejores productos, tu sobrasada blanca es extraordinaria. ¡Bien!

Nos adentramos por la vía central, rumbo a la plaza de la Biosfera, las aceras estaban a oscuras, ya que los árboles por falta de poda tapaban las farolas, charcos por la lluvia del día anterior, menos mal que s´aparatu de rellar enfora, o sea el teléfono móvil, tiene muchas aplicaciones y una es la linterna. Al llegar al parque público del carrer Anatolia, su interior oscuridad total, aceras irregulares peligrosas para caídas, menos mal que los vecinos me habían enviado fotos con luz de día, ya que a estas horas nocturnas no se veía un carajo. En una de las entradas, en frente hay restos de un árbol cortado a un metro de la acera, podría servir de escultura, sin necesidad de llevarlo a una de nuestras playas, me entiendes apreciado lector. ¡Je je je!

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, expresión popular, vamos a la plaza de la Biosfera, donde hay ubicados varios bares/restaurantes, oficina de la Seguridad Social y como no, la sede del Consell Insular de Menorca; en el interior, oscuridad total, suciedad de los árboles y matorrales por los suelos, menos mal de las luces de varios restaurantes, deambular por su interior no lo hacía con tranquilidad, charcos y más charcos… Comentarios vecinales en general, se quejaban ya que con lo que pagaban de IBI, los de Dalt la Sala podrían tener esta urbanización en perfecto estado de revista.

De regreso al centro de Mahón, pasé por el parque para adultos/as, je je je, lo habíamos denunciado el mes de Julio del pasado año 2023, por su abandono y falta de mantenimiento, albricias, vimos que estaba en perfectas condiciones y con luz suficiente para hacer los ejercicios pertinentes, bien por los señores de Dalt la Sala, por haber reaccionado pronto a la solicitud vecinal. ¡Bien!

Me viene a la memoria qué a principios de los años 1970, A.D.M. había comprado muchos terrenos, en la parte derecha de la carretera de Sant Lluis, a la altura de ses Cases de s´Ateneo, ilusionado en construir lo que hoy es la Urbanización de Malbuger. Por diversos motivos personales e impedimentos del Ayuntamiento de aquella época, no llegó a buen puerto, el barco era frágil y el oleaje se lo tragó…Cincuenta años después tenemos una de las urbanizaciones más importantes de nuestra Isla, por cuyo motivo las reivindicaciones de los residentes son de peso, sin duda alguna… señores de Dalt la Sala a reaccionar toca… si vivim Malbuger neta veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com