Avui és Sant Tomàs d’Aquino, patró d’universitaris, estudiants, col·legis, instituts, llibreters i científics. Invocat contra la luxúria, per a conservar la castedat i aprofitar els estudis. Entenia d’economia i deia que els doblers sols havien de servir per pagar coses. Avui també és Sant Tirs, que protegeix de mal de ventre i dona bon camí als caminants. Dijous, amb l’arribada del febrer, el calendari perdrà la primera fulla i serà el torn de Santa Brígida, advocada de les dones velles, paridores i comares.

SI LA CANDELERA RIU, PLEGA LLENYA PER L’ESTIU. L’endemà, dia 2, és la Candelera amb els seus tradicionals pronòstics. Totes les poblacions de la Mediterrània hi creuen. Consideren, bàsicament, que el temps que faci aquesta jornada serà indici del temps que farà la resta de l’any. Els seus refranys responen més al desig que s’acabi l’hivern, que a una realitat meteorològica. Actua de patrona dels electricistes i treballadors de les companyies elèctriques. La primera lluna de febrer serà bona per a sembrar cogombres i carxoferes.

COM FARÀ DIA 3, FARÀ TOT EL MES. Dissabte que ve, dia 3, la lluna vella haurà arribat al quart minvant a les 0 hores i 18 minuts de la nit a Escorpí. Pronòstics de cel tapat. Una lluna especial per a sembrar les patates i plantar codonyers, pruneres i tota classe de llegum tardana. Per Sant Blai és típic beneir els panets o galletes i també l’oli. Conten, per cert, que Sant Blai va ser eficaç protector dels caçadors. Preparau caramels i regalèssia per anar a les beneïdes. Sant Blai exerceix la medicina del mal de gargamella.

PER SANT BLAI A SEMBRAR L’ALL. El calendari pagès recomana sembrar alls, les alfabegueres i les carabasses primerenques. Es pot fer planter d’alberginiera i ceba valenciana, que neix aviat, fa bon pom i no treu cugul. Es netegen els arbres i s’arrabassen les males herbes. Empeltau d’estaca els fruiters, posant protecció a la muda. Es poden les vinyes i parres primerenques o que es troben en indrets resguardats del fred. Convendrà preparar els peus per a sostenir les vinyes, retallar les tanques i tallar branques inútils.