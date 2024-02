Diuen que «febrer assolellat, febrer gelat». El temps durant la setmana es presentarà assolellat, un aspecte que sempre és bo pels conreus. Tot i que divendres pot ser que plogui, convendrà arreplegar llenya. Encara hi haurà baixades de temperatura i arribarà fredor de veres. La setmana comença amb Santa Àgueda o Àgata, un bon dia per a sembrar les alfabegueres i les cebes. A partir de demà es pot començar a podar la vinya. Dimarts és Santa Dorotea, patrona dels floricultors i jardiners i també Sant Amand, patró dels hostalers.

PRIMAVERA AL FEBRER, SEMPRE L’HA DE FER. Es poden tarongers i llimoneres. Durant el febrer es recomana sembrar espinacs, llenties i bleda. Són bons moments, així mateix, per a la plantació d’enciam, tomàtigues i pèsols. Esterrossau i femau els terrenys. Aquest mes, segons el calendari de sembres i feines del camp, és ben apropiat sembrar ciurons, espàrrecs, síndries, cogombres, porros i mongetes. Si no s’ha acabat la sembra de civada i ordi de primavera, convé fer-ho com més aviat millor.

PEL DIJOUS JARDER, SOBRASSADA MENJARÉ. Dijous comença el Carnestoltes amb el Dijous Jarder. Serà el tret de sortida del temps dels balls de màscares i les disfresses. Convé augmentar considerablement la posta d’aviram. Comença el part de les egües. Aviat s’acabarà el naixement dels anyells. És temps per a sembrar carxoferes i vinya de sarment. Dia 9, fa festa Santa Apol·lònia, patrona d’odontòlegs i ortodontistes, que guarda de mal de dent. És aconsellable menjar truita. El girant de la lluna nova serà a les 23 hores i 59 minuts de la nit. Al darrer minut del divendres.

PEL FEBRER, TAPA’T BÉ. Santa Escolàstica arribarà dissabte, dia 10. A Menorca els pagesos la tenen per la seva patrona. Aquest dia també és Sant Guillem. El pagès pot aprofitar aquesta setmana per a la neteja de colomers i galliners i per a espargir fems. Es continua trasbalsant el vi, tot aprofitant els dies clars. En jardineria podreu podar els arbusts, excepte aquells que floreixen sobre fusta de l’any anterior. Les vedelles de pasturatge s’han de donar als sementals per tal de tenir vedells al novembre.