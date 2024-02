Si vols cebes grosses, planta-les en el Creixent. Avui és el primer diumenge de Quaresma. Hem passat el Carnestoltes i arriben les jornades que ocupen el moment del trànsit de l’hivern a la propera estació primaveral. Som als dies adequats per cavar llobades i voreres i eixermar camades, parets i marges. També es talla llenya per a la foganya o pel forn per coure el pa. Dimarts, dia 20, arribarà Santa Amanda, que ens guarda de no perdre el temps en lectures banals i de passar hores i més hores davant la televisió. També serà Sant Euqueri, que hauríem d’invocar quan volem que es restableixi el servei elèctric, després d’un tall de llum.

QUARANTA DIES DE COREMA, QUARANTA DIES DE MENJAR BACALLÀ. Comença la Quaresma i recorda el refrany que el temps serà granat. Encara que avui no tengui el sentit d’abans, les set setmanes de Corema són de menjar molta verdura i poca carn. Arriba, per tant, el temps del bacallà, les arengades i els ous. La cuina d’aquesta època val la pena conèixer-la. Antigament es prohibia menjar carn durant els dies de Quaresma. Eren celebracions molt significatives en el trànsit de l’hivern cap a la propera estació primaveral. PRIMAVERA AL FEBRER, SEMPRE PORTA PROBLEMES. Del calendari pagès convé recordar que s’empelten ametllers, melicotoners i cirerers, així com altres arbres semblants. Per a les pereres, hauríem d’esperar a finals de mes. Dissabte que ve, dia 24, tendrem la lluna plena a les 13 hores i 30 minuts del migdia a Verge. Matins fresquets. Portarem els fems al camp i a les vinyes. Segueix la sembra de cebes blanques per collir a l’estiu, i de patates; aquests cultius són molt exigents en adobs, i en el gran cultiu és convenient aplicar herbicides. QUI DEJUNA EL PRIMER DIA I EL DARRER, NO ES MOR EN TOTA LA QUARESMA. És temps de sembrar alguns llegums, melons, cogombres, carabassa, llorer, figuera, garballó, baladre i heura. El calendari pagès recomana sembrar remolatxa i llavor de porro. Passau el tractor entre els xítxeros i aviat podreu anar a cercar una manada d’espàrecs. No és recomanable retardar la sembra pel març o abril, perquè després, si no plou, la collita serà minsa. S’han d’esquitxar els fruiters contra les formes hivernants d’insectes i fongs.