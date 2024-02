La misma semana en la que el Govern Prohens acierta al conceder el Premi Ramon Llull al ingeniero José Antonio Fayas Janer, primer experto en la gestión de los recursos hídricos de Menorca, se celebra un debate sobre esta misma cuestión.

Forma parte de los actos organizados por el Consell Científic de la Reserva de Biosfera a través del Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) y el Institut Menorquí d’Estudis con motivo del treinta aniversario de la inclusión de Menorca en la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

Interviene el nuevo director general de Recursos Hídricos del Govern, Joan Calafat, quien utiliza el contrapunto entre nuestra Isla y la pitiusa mayor para proclamar que «en Eivissa se mueven a velocidad de crucero, con políticas diferentes a las de Menorca, pero se mueven».

José A. Fayas dirige su mirada a Eivissa para valorar la realidad de Menorca.

Nos lo dice un alto cargo del Govern. ¿Y qué hacen en Eivissa? Hallamos la respuesta en la visita institucional que, también esta misma semana, ha protagonizado el conseller menorquín del Mar y del Ciclo del Agua. Juan Manuel Lafuente, tras reunirse con la Junta Insular de Aguas de Eivissa, anunció que los técnicos de su conselleria se han fijado el plazo de un año para determinar, tras la redacción de un estudio de viabilidad, la construcción de la cuarta desaladora en Eivissa.

Cuarta desaladora

Efectivamente, la cuarta, que se ha previsto ubicar en el municipio de Sant Josep, la zona de aquella isla donde se registra una mayor demanda de agua desalada por el mal estado de los acuíferos.

Fue el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, quien solicitó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, esta cuarta planta, que también cuenta con el pleno apoyo del presidente del Consell de Eivissa.

Vicent Marí da por hecho que durante esta legislatura 2023-2027 el Govern traspasará a la institución política pitiusa la gestión de los torrentes de la Isla. Este será -dijo- el «primer paso» para lograr el traspaso de la gestión de los recursos hídricos que Marí reclama desde el primer que asumió la presidencia del Consell ibicenco.

La cogestión



Para empezar, se aplicará una fórmula de cogestión, con la participación del Consell, los ayuntamientos y las entidades que intervienen, a través de la Junta Insular de Aguas de Eivissa, en la toma de decisiones y medidas de la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua del Govern.

Pero si no se ha traspasado la gestión, oiga, ¿en qué consiste esta cogestión? Como en Eivissa escogen el camino más rápido y práctico, responde el presidente Marí: «en conocer cuál es la realidad, tener datos y poner en común toda la información para lograr una gestión más razonable del agua». O sea, actuar ya aunque no tengan las competencias ni la capacidad.

Joan Calafat, director general de Recursos Hídricos, a la derecha de Lafuente.

Pero quien más sabe y mejor conoce la situación, problemas y demandas de los recursos hídricos de Eivissa son los mismos ibicencos, «empezaremos a dar pasos con esta cogestión que acabará más adelante en una gestión más autónoma». Lafuente Mir no dijo ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero acabó asintiendo. El conseller menorquín, atrapado por la fenicia astucia de los políticos pitiusos -que ya no lanzan su famoso Uc!, pero en Mallorca saben cómo se las gastan- dijo, amable, que «como mínimo hay que dar pasos hacia la cogestión con los consells y ayuntamientos».

Añadió Lafuente el habitual «hay que estudiarlo» y, para evitar el estropicio, afirmó que «la voluntad del Govern y del Consell es intentar acercar al máximo la toma de decisiones, y, sobre todo, sacar adelante las inversiones».

Segunda desaladora

En la mesa redonda donde el director general Joan Calafat dijo que en Eivissa se mueven a velocidad de crucero, con planteamiento distintos a los de Menorca, también intervino José Antonio Fayas.

El flamante Premi Ramon Llull 2024 destaca las iniciativas expuestas por el Consell de Eivissa en materia de recursos hídricos al conseller Lafuente, y apostilla: «així és com es mouen a Eivissa i com no ens movem a Menorca».

Mientras en Eivissa ya reclaman al Govern la cuarta desaladora, en Menorca se plantea una segunda planta desalinizadora. Sonia Estradé, técnica de medio ambiente del OBSAM, y Sam Moll, gerente de Aigües Cala Blanca, defienden esta instalación. El GOB, a través de Miquel Camps, discrepa y expresa sus dudas.

Y el sabio Fayas, que también apoya la desaladora para la comarca de levante, señala como prioridades para Menorca recuperar los acuíferos y garantizar los abastecimientos, tanto urbanos como agrarios.