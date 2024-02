Per Sant Macià, l’oronella ve i el tord se’n va. Tal dia com avui era Sant Maties (antigament) i avui, és el segon diumenge de Quaresma. Estem a la recta final del febrer i disposats a rebre el març, que encara serà un mes d’hivern, una mica mentider, que es manifestarà d’una manera clara. Amb la Quaresma som dins els dies de menjar molta verdura. S’espera un març temiblement canviant: presenta dies cent per cent diferents, fins i tot, en la mateixa jornada. La lluna vella del calendari pagès recomana sembrar llegums, melons, carabassa, llorer i figueres. Durant la setmana, sobretot a principis, veurem caure qualque ruixat.

MARÇ, MARÇÓ, EL MATÍ CARA DE CA I EL VESPRE CARA D’INFANTÓ. Per tot arreu tenen al març molt variable i ventós. Demà, dilluns, és Sant Alexandre, patriarca d’Alexandria. Va ser el primer a quedar permanentment embolicat contra l’heretgia. Dimarts, dia 27, és sant Gabriel de la Dolorosa patró dels estudiants i patró no-oficial dels franctiradors, «que sempre n’hi ha més de dos». L’any que té 366 dies, com enguany, el coneixen com a bixest i l’afegit serà dijous. El 75 per cent de les persones no saben el motiu pel qual existeix un any de traspàs cada quatre anys. En un segle hi ha 24 anys bixests.

MARÇ I ABRIL SÓN GERMANS, ARA BELLS, ARA TIRANS. Si poguéreu passar la primera reia a finals de gener, és hora de fer la segona llaurada. Convé entrecavar els horts i donar una passada de xapeta per dins els sembrats. S’han de trasplantar tarongers i llimoneres. El març «marcejarà» a les totes. Per això els refranys no el fa quedar massa bé: «el tercer mes de l’any, responsable és d’algun dany». Acabarem de trasbalsar el vi, abans que arribin els dies calorosos. Ara ja es pot posar dins els bòtils.

PLUJA PER SANT ALBÍ, FARÀ L’AIGUA MÉS CARA QUE EL VI. Així ho diu el refrany. Els dies continuen creixent i al llarg del mes augmenten una hora i mitja. D’hivern aviat ja només en quedaran tres setmanes completes. La primera jornada de març, actualment dia de les Illes Balears, també fa festa Sant Albí, que protegeix a tots aquells que tenen deutes legítims i no els poden pagar. La pluja, a començaments de març, és de mal presagi per a l’any agrícola. El calendari popular pronostica ventades i tempestes. Ara veurem...