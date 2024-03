Ja som al març, un mes dolent sobretot pels malalts i la gent major. El temps sol ser tempestuós durant el primer terç, avançant cap als dies clars i assolellats. La lluna avui arriba al quart minvant a les 16 hores i 23 minuts a Sagitari. Pronòstics de ruixats i vent de ponent. Convé tallar els arbres en lluna vella, exsecallar tarongers i llimoneres i sembrar magraners. Demà és el millor dia per sembrar els porros. Se sembren figueres, però si no voleu que cresquin amb les branques per avall, ho heu de fer el matí.

MARÇ VENTÓS, PEL PAGÈS ÉS PROFITÓS. Les ventades han tomat moltes flors dels ametlers, ara que pel preu que paguen per les ametles per ventura tampoc ho paga. No obstant això, «qui se’n riu del temps, el temps se’n riu d’ell». Tot plegat demostra que qui es lliura de ple a l’oci, quan arriba un dia en què vol rescabalar el temps perdut, es troba que ja és tard. Es planten la majoria d’espècies hortícoles, principalment les càlides. Acabarem de trasbalsar el vi, abans que arribi la calor. SI TRONA DE MARÇ A NIT, LA COLLITA SERÀ BONA. Durant el Minvant, la saba torna a baixar a les arrels. És el millor temps per cavar, llaurar, fer els treballs de trasplantaments, de plantació i de poda. Els resultats són millors si es treballen al capvespre. Se sembren escaroles, enciams, pastanagues i els espinacs per produir durant la primavera. Ha plogut fluixament, gairebé amb comptagotes. Una pluja tènue que ha caigut com una benedicció. El camp s’ha rejovenit. TANT SI EL MARÇ ÉS BO COM DOLENT, L’HERBA VA CREIXENT. Els favars, segons diuen els agricultors, necessiten recuperar el seu color. Divendres, dia 8, és Sant Joan de Déu, patró dels malalts, les infermeres, hospitals, impressors i llibreters i els bombers. I aquest dia, A partir d’ara si plou i fa fred serà dolent per la ramaderia. Les pluges d’enguany han afavorit les males herbes i ja se sap que aquestes augmenten quan els cereals es troben en creixement. Dissabte serà el torn de Santa Francisca Romana, patrona dels motoristes i també Santa Catalina de Bolonya, patrona de l’art i Sant Domingo Savio, patró dels cors infantils.