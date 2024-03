IMÁGENES CIUDADANAS COTIDIANAS

Los sábados como viene siendo habitual, el DiariMENORCA, publica mis artículos de opinión, nos vamos acercando a los novecientos, que si la salud y el señor director del rotativo lo permiten espero seguir con mis comentarios semanales, que como he manifestado reciente, apreciado lector, las peticiones vuestras me siguen dando motivos para sus contenidos.

El de la semana pasada <Pagan justos por pecadores>, muchos ciudadanos de nuestra ciudad, o sea Mahón, me han comentado que están totalmente de acuerdo conmigo referente al nuevo sistema de recogida de basuras, puerta a puerta...A veces algún sábado, alguien que discrepa con mis comentarios0, me lo comenta, lo hablamos y “a otra cosa mariposa” siempre con educación, pero, esta vez ha ganado por goleada los que estaban de acuerdo, con este tema. El DiariMENORCA ha publicado varias <cartas de los lectores>, pero tengo que felicitar la que se publicó el pasado martes, de don Sergio Peralta Frías, expresando su opinión por no estar de acuerdo con el <puerta a puerta>, ‘Bien!. Los comentarios en Menorca.info, sobre las declaraciones de la Alcaldesa de Ciutadella la señora Juana María Pons Torres, discrepando sobre el nuevo sistema de recogida de basura puerta a puerta, más del noventa por ciento son favorables a lo manifestado por ella. ¡Bien!

El día 27 del pasado mes, hacia un viento del carajo, pudimos ver por Facebook, las fotos publicadas por P.G. de la plaza de la Biosfera, donde había muchos cubos esparcidos a consecuencia del viento. ¡Mal!

Hace unos días S.B. residente de Sant Climent, me comentaba que estando harto de que algunos vecinos, estaban usando el solar de la calle Sant Llorenç 78, de su propiedad, como pipican, por cuyo motivo ha colgado un cartel que dice: <Mi solar no es un pipican -si no le gusta que su mascota lo haga en su hogar, por favor no lo haga en el de los demás.> ¡Bien!

También denuncia S. que en Camí de Sa Forana a Binixiquer, está lleno de cacas del amigo del hombre. Estamos de acuerdo con los derechos de los animales, pero que los dueños los obliguen hacerlo en sus viviendas, o limpien el pipi y recojan los excrementos, en la vía pública.

En el aparcamiento de la calle d´Albert Camus, han instalado hace unos meses unas marquesinas, con pérgolas fotovoltaicas, que generan 115.991 kwh/año, que dan suministro eléctrico a varios espacios de titularidad municipal. ¡Bien por las energías limpias!... pero, los usuarios se quejan que no hayan instalado un apéndice de dicha marquesina, para cubrir la máquina para cobrar el estacionamiento, ya que los días de lluvia quedas totalmente empapado, vatuadell cent llamps, más si no eres habitual, cuando lees las pertinentes instrucciones y si vas provisto de un paraguas, entre sostenerlo con una mano, la otra en el monedero, te acuerdas de la madre que parió al responsable que en su día no lo tuvo en cuenta. ¡Mal!

La proliferación de vallas, en nuestra ciudad va siendo una cosa habitual, para proteger a los peatones, lo habíamos comentado hace un par de semanas tendrían que ser casos puntuales, no perennes. El Diari MENORCA publicó el pasado 28 de febrero: <Un paso peatonal que conecta la Costa d’en Reynés con el puerto de Mahón lleva varios meses cerrado como consecuencia de un desprendimiento de piedras que hace peligrar la integridad física de quienes lo utilicen, pero por el momento el Ayuntamiento no tiene prevista su rehabilitación.

El paso permanece vallado en su parte alta, en la misma cuesta, y en la baja, en el puerto, donde concluye en un pasaje situado entre el antiguo restaurante La Minerva y el local Sa Falúa.> (sic). ¡Mal!

Saliendo del Bar del Hipódromo, teniendo en cuenta que fui con el coche de mi amigo A.L., en vez de regresar a Mahón con él, lo hice con el coche de San Fernando, o sea, a pie. En la acera de la izquierda, donde está el Cuartel de la Benemérita (Guardia Civil) y el Centro Penitenciario de Menorca, al final del mismo coincido con una conocida desde hace muchos años, nos saludamos, conversación corta y escueta, no fuera cosa que alguien que pasaba por la zona, pensara que he perdido la chaveta…Se trataba de la barrera metálica, instalada cuando construyeron sa presò de sa carretera de Sant Lluis…Le insinúo: después de tanto tiempo de estar abandonada, estás que das pena llena de óxido y falta de pintura, no sirves para nada; una propuesta de adopción a alguna empresa o particular sería lo mejor ¿estás de acuerdo?...respuesta: efectivamente, ruego que alguien me adopte o que me pongan dentro del CPM, que estaría bien cuidada, fresca en verano y calentita en invierno. ¡Mal!

Si vivim puals rosegant veurem, es dies de molt de vent.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com