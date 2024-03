Dues cames ja només li queden a la Jaia Corema.Dimecres, dia 20, comença la primavera. Serà a les 04 hores i 6 minuts de la matinada quan entri l’estació més acolorida de l’any. Hauríem de programar alguna sortida al camp, com a mínim per a cercar espàrecs. Amb l’equinocci, el dia i la nit s’igualen. La llum va guanyant terreny i continuarà, encara, la seva progressió. La lluna avui, Sant Patrici, ha arribat al Quart creixent a les 5 h i 11 minuts del matí a Gèminis.

DE PEPS, MARIES I ASES N'HI HA PER TOTES LES CASES. Avui també és Santa Gertrudis, patrona de viatgers i pelegrins i invocada pels que tenen por a les rates. Dimarts és Sant Josep, patró dels fusters, ciclistes, dels pares, casats, viatjants, artesans, agents immobiliaris, enginyers i treballadors en general. Un refrany castellà diu que «por San José canta el cuco y por San Pedro se queda mudo». Aviat tendrem els primers fruits. Aquesta mesada és propicia a l’arribada del bon temps i a les pitjors pertorbacions. Dimecres, dia 20, serà el Dia Internacional de la Felicitat.

SI EL BOU VOLS ENGREIXAR, AL MARÇ L’HAS DE PASTURAR. Dijous fa festa Sant Benet, patró dels espeleòlegs. Aquesta jornada commemora el Dia de l'arbre i el sol entra en Àries. S'han de protegir els planters contra les gelades tardanes. S’han de sembrar les cebes, des dels planters, si no ho heu fet i han arribat els dies de molts de treballs a les vinyes i als horts. En aquesta època les gallines són molt ponedores. També se sap que el gall de març és el millor de l’any i sembla que el seu cant és un bon talismà contra bruixes i esperits malignes. Al jardí es sembren alfabegueres i crisantems.

QUI NO SEMBRA A LA PRIMAVERA, NO SEGA A L'ESTIU. Diuen els vells pronòstics que quan el mes és molt fred el pagès ha d’engrandir el graner. Els pastors, del març no se’n fien massa. És dolent també aquest mes per als ancians i els cavalls vells. Durant la primavera anirem a tondre les ovelles, perquè no pateixin tanta calor en l’estiu. Es pot sembrar julivert, maduixes i fonoll. Pel que fa al bestiar, és un bon mes de producció lletera.