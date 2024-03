LA NOVA PINACOTECA DE L´ANTIC HOSPITAL

Recentment, després de llargs treballs de morter, pintura, rascat i evernissat de bigues i treballs diversos s’ha inaugurat una nova sala a l’antic hospital naval anglès. En els treballs duts a terme he comptat amb la valuosa ajuda del també voluntari Clive Morgan. La sala allotja la col·lecció d’art de la Fundació Hospital Illa del Rei i està ubicada a la casa del director. És una pinacoteca formada per obres d’art que al llarg d’aquests vint anys artistes professionals, amateurs i col·leccionistes han regalat per tal de contribuir a aquest projecte gegantí aportant el seu gra de sorra. La col·lecció resultant, i en permanent creixement, està carregada doncs d’un alt valor simbòlic, més que econòmic, perquè és el resultat del compromís social de tots els donants a través de l’art, tradicionalment receptiu a tot allò que implica una millora de la societat i del seu benestar.

A la col·lecció trobam obres de significats artistes menorquins en forma d’olis, fotografies, dibuixos, gravats i aquarel·les. Destaquen els dibuixos de Hermann Pabst -donats per la seva neta Rita Pabst-, Sanshuguet, Lindsay Branson -aquests darrers realitzats al carbó quan l’antic hospital era una runa- així com un dibuix en retolador del ferrerienc Nito Coll. L’obra de Ricardo Aparicio també és present amb una litografia de grans dimensions. D’entre els gravats mereixen menció especial els exquisits aiguaforts de Rafel Vidal, un esplèndid gravat de Concha Ibañez d’unes tanques menorquines, i un gravat de Blas García molt característic, amb un paper fet a mà i una temàtica onírica pròpia del seu llenguatge.

Dolores Boettcher és present amb una delicada aquarel·la de l’illa del Rei, com també ho és la que Graham Byfield dedicà amb motiu de la visita dels Red Arrows a Menorca l’any 2014. Prop d’elles trobam també les vistes de l’Illa del Rei a càrrec dels pintors amateurs M. Seguí, J. Padrós i Inma Bagur, amb olis sobre tela de formats inusuals.

D’entre els artistes professionals presents a la col·lecció mereixen especial atenció l’oli de Miquel Vilà, amb una vista de l’illa del Rei sobrevolada per un helicòpter i darrere d’un cuirassat, un oli d’un lloc menorquí d’en Pedro Mercadal i un esplèndid José Roberto Torrent. El maonès Tomeu Sánchez feu donació el 2011 d’un imponent oli titulat “Bloody Island” en el que hi ha representada la figura del rei Alfons III envoltat de mapes antics de Menorca adherits com a collage.

La col·lecció visqué una sobtada i molt significativa aportació l’estiu de l’any 2021, quan el matrimoni format per Eva i David Slager donaren un total de vuit quadres i la reproducció d'una carta nàutica. El matrimoni, de nacionalitat neerlandesa, havia tingut en els darrers deu anys una estreta relació amb Menorca i havia participat de les diferents iniciatives que la fundació duu a terme. Dels vuit quadres quatre són de Kiku Poch i quatre d'Enric Gol. Enric Gol és un virtuós del pinzell interessat en el detall i en el tractament del color. En la donació hi trobam dues de les seves temàtiques més característiques: els bodegons i els interiors. En els primers hi ha una clara influència de la pintura holandesa del segle XVII amb una acurada composició. En els segons hi ha un molt reeixit tractament de la llum que il·lumina els diferents espais interiors.

Kiku Poch, fill de pintors, heretà del seu pare, Poch Romeu, una clara predilecció pel paisatge menorquí. Els quatre olis ens presenten distints racons de Menorca des d'una mirada lluminosa i expressiva. Hi trobam, per exemple, una vista del Fonduco i de Sant Antoni esplèndides.

La nova sala es troba al costat de la dedicada als esdeveniments que s’han dut a terme al llarg en els vint anys d’existència. Es tracta de cartells -entre ells els de les obres de teatre organitzades per Juan Cubas- concerts, exposicions benèfiques, visites institucionals, sponsors, i als quinze Foros Illa del Rei celebrats fins ara.

Carles Jiménez

Voluntario