... caigui envant o caigui enrere. Tot i que el dia de Pasqua sempre cau en primavera, diuen que «fins que la lluna d'abril no hagi passat, no donis l'hivern per acabat». Fa poca estona que hem fet el canvi horari i l'ambient plujós farà d’faquesta Pasqua una de les més humides dels darrers anys. El canvi ens farà anar de bòlit tot el sant dia. S’ha acabat la Quaresma i convé no oblidar que hem entrat en la dinàmica primaveral sempre variable i tan difícil de preveure. El minvant arribarà dimarts, dia 3, a les 5 hores i 14 minuts de la matinada a Capricorn.

ABRIL BANYAT DE PA EN VE CARREGAT. En aquest temps se sembren mongetes així com fesols, patates i planters de moniato. Ara també és el millor moment per plantar esqueixos de romaní i timó. Molts de conradors estan en la creença que el ploure dins la Setmana Santa és dolent per als sembrats i per als arbres. Demà, Segona festa de Pasqua, comença el mes d'abril i un refrany estableix que «si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà». Sembrarem i plantarem carabassons i cebes.

SI PER L'ABRIL SENTS TRONAR, ORDI I BLAT NO FALTARÀ. Dijous, dia 4, és Sant Benet de Palerm, conegut com a Benet el Negre o Benet el Moro. Diuen que el temps que fa aquesta jornada és el que farà durant quaranta dies seguits. La devoció al sant és molt gran a Sicília, illa d'on és copatró. A Sud-amèrica és venerat com a sant protector de les persones de color, especialment a Veneçuela i Colòmbia. Les temperatures seran superiors a les normals. Convé recordar que si trona l’abril, ve bon estiu. L'abril demostra que la naturalesa i el camp adquireixen un paper protagonista.

A L'ABRIL CADA GOTA EN VAL MIL. Tota la setmana serà de pancaritats que són una senya d’alegria, signes actualitzats dels ritus tradicionals que es celebraven per afavorir la germinació de les llavors del blat i ordi per tal d’aconseguir un any de bona collita. Les romeries que encara es conserven, convertides en festes de reconeguda popularitat, són una demostració clara del cicle vital de la natura. Enguany amb les precipitacions que s’han registrat la collita pareix estar més que assegurada.