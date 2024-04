Avui és el Diumenge de l’Àngel, la Vuitada de Pasqua. Els mestres tenen a Sant Joan Baptista de la Salle com a patró. Demà la lluna nova farà el girant, a partir de les 20 hores i 21 minuts a Àries amb temps primaveral. Arriba l’època adequada per esquilar les ovelles i els bens. Ja es pot començar a tondre. Dia rere dia, les pastures tendres faran el miracle. En aquesta època els formatges tenen una gran qualitat. El paisatge va canviant per moments. Enguany hi ha una gran floració d’albons. Els agricultors identifiquen aquest fet amb una futura bona collita de blat, que ja llueix les espigues.

ABRIL I MAIG SÓN LA CLAU DE TOT L’ANY. Convendrà aclarir els planters de tomàtigues i albergínies perquè no adquireixin major vigor. Fins a mitjan abril, es poden sembrar llenties, patata tardana, carabassa, ceba i mongetes. Pastanagues i xirivies volen cavat a fons, a més d’aigua i llacor. Les lletugues, a qualsevol temps n’hi pot haver, si cada mes s’hi tira llavor entre les altres hortalisses. També som en el temps de sembrar i trasplantar les plantes anuals, fertilitzar els rosers, plantar ramellers de cabeça i treure els cossiols dels hivernacles. ABRIL, ABRIL, UN DE BO DE CADA MIL. D’abril plantareu oliveres i pomeres. Convé recordar que ha arribat el bon temps per plantar bledes i endívies. Arriben dies apropiats igualment per sembrar ciurons i pebres. A l’hort encara podreu fer espinacs i colfloris i produir bona hortalissa. Si teniu saó podreu sembrar espinacs, tomàtigues i mongetes tendres. Han brotat les fulles de les figueres i es pot sentir el seu perfum. Al camp floreixen els fruiters a les totes. Netegeu els brots (lladres) dels empelts als fruiters. SI VOLS MENJAR PÈSOLS EN SEGAR, A L’ABRIL ELS HAS DE SEMBRAR. Divendres, dia 12, per la Mare de Déu de l’Alegria, podrem empeltar figueres i cirerers i podar les vinyes joves. La lluna nova marcarà l’inici d’una gran activitat als horts: comença la sembra de cols. Vendran els millors moments per plantar esqueixos de romaní, sàlvia, herba-sana, julivert i orenga. Són herbes que convé sempre tenir-les a prop si decidiu fer un bon aguiat.